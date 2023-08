Des bénévoles préparent plus de 200 sacs d’école pour des jeunes dans le besoin

À moins de deux semaines de la rentrée scolaire, une quinzaine de bénévoles se sont donné rendez-vous à l'école Marie-Reine de Sherbrooke pour assembler plus de 200 sacs d'école dans le cadre d’une initiative du Club Rotary. Ces sacs seront distribués à des enfants de première année dans différents établissements scolaires.

On prend les écoles dans les milieux un petit peu plus défavorisés. On monte un sac complet avec tout ce que chaque école nous dit. Il n’y a pas deux écoles pareilles. C'est très complexe, il faut vraiment prendre notre temps, parce que c'est facile de faire des erreurs. On travaille fort pour que tout soit parfait , souligne le président du Club Rotary, André Dionne.

On sait qu’économiquement, ce n’est pas toujours facile. [Les écoles] gardent des sacs en réserve, alors quand elles reçoivent des gens, surtout des immigrants, quand ils arrivent, ils ne sont pas obligés de se taper du magasinage. C'est vraiment utile, puis c'est le fun! , renchérit François Bouchard, qui s’occupe de la bouquinerie du Club Rotary.

Partir du bon pied

Parmi les bénévoles présents jeudi matin figurait Catherine-Marie Boutin. J'aide mon père, ma mère et mon frère à faire des sacs à dos pour des enfants. [...] J'aime vraiment faire des choses scolaires au début de l'année, donc je trouve ça amusant d’en faire plein , a-t-elle lancé à Radio-Canada.

C'est la première année qu'on fait les sacs d'école ici. Ça va très bien, c'est beaucoup de travail, mais on aime ça , a ajouté Geneviève Langlois, une autre bénévole.