L’Ontario lance une campagne de sensibilisation de 47 M $ contre la traite de personnes

Le gouvernement Ford a lancé jeudi à Mississauga une campagne de sensibilisation de 47 millions de dollars contre le fléau de la traite de personnes. Il joint sa voix à celles de l'industrie du camionnage au pays, de Walmart et de l'organisme Échec au crime.

Devant une semi-remorque immobilisée, de nombreux intervenants ont affirmé que la traite de personnes est une forme moderne d'esclavage qui permet à une industrie criminelle d'amasser un milliard de dollars par année.

Aucune communauté urbaine ou rurale n'en est épargnée selon eux.

La ministre des Transports de l'Ontario, Caroline Mulroney, affirme que la traite de personnes ne sera aucunement tolérée dans la province ni au pays.

Il s'agit de protéger de jeunes filles et des femmes vulnérables le plus tôt possible et de sauver des vies , dit-elle en qualifiant la traite de personnes de crime haineux .

La ministre des Transports de l'Ontario, Caroline Mulroney, lors de la conférence de presse le 17 août 2023 à Mississauga. Photo : Radio-Canada / Martin Trainor

La campagne du ministère s'adresse particulièrement aux camionneurs de l'Ontario pour les alerter du problème.

Son gouvernement s'est d'ailleurs associé avec la Fédération canadienne des femmes du camionnage, qui a lancé une campagne similaire en 2019.

L'enveloppe de 47 millions de dollars aidera la fédération dans son travail. L'argent servira notamment à créer du matériel éducatif pour l'industrie du camionnage.

Depuis trois ans et demi, une cinquantaine de camions de transport au Canada affichent sur leur véhicule des messages de prévention à l'endroit du public.

Quatre semi-remorques de la compagnie Walmart se déplaceront sur les routes canadiennes avec un message de prévention. Photo : Radio-Canada

La compagnie Walmart Canada est devenue l'ambassadrice du projet avec quatre semi-remorques publicitaires qui circuleront en Ontario, en Alberta et au Nouveau-Brunswick.

Deux d'entre elles se déplaceront sur le corridor de l'autoroute 401, entre la ville de Windsor et le Québec.

Un rapport publié en 2021 par le Canadian Centre To End Human Trafficking démontre que cette autoroute ainsi que la Transcanadienne dans le nord de l'Ontario permettent aux trafiquants de transporter en toute impunité leurs victimes d'un bout à l'autre du pays et aux États-Unis.

La ministre Mulroney explique en outre que son ministère a récemment modifié les aires de repos sur les grands axes de l'Ontario, en y améliorant l'éclairage et l'affichage public afin d'alerter les automobilistes et les victimes potentielles.

L'importance de sensibiliser

L'objectif de la campagne ontarienne est de sensibiliser le public sur l'existence d'un problème réel qui est en croissance dans le monde, d'identifier les signes avant-coureurs de la traite de personnes et de venir en aide aux victimes.

Des membres de la Police régionale de Peel, d'Échec au Crime, de la Fédération canadienne des femmes du camionnage et de Walmart Canada ont participé à la conférence de presse de la ministre. Photo : Radio-Canada / Martin Trainor

La ministre Mulroney affirme que la sensibilisation, l'éducation et l'intervention précoce sont les premières lignes de défense pour lutter contre le phénomène.

Elle ajoute que les responsables seront poursuivis et traduits en justice.

La Police provinciale de l'Ontario a aussi créé en mars 2020 un plan de lutte contre la traite de personnes avec la participation d'une vingtaine de corps de police dans la province.