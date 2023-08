Plus d’étudiants africains et antillais accueillis au Cégep de Matane

Treize cégépiens provenant notamment du Cameroun, du Mali et d’Haïti poursuivront leur formation à Matane cette année grâce à une exemption de frais de scolarité.

Autrefois réservé aux étudiants français, un programme du ministère québécois de l’Éducation permet maintenant aux étudiants étrangers francophones provenant d'autres pays de devoir seulement payer leurs frais de subsistance et leur hébergement quand ils étudient en région.

Pour être admissibles au programme, ces étudiants doivent être inscrits dans des domaines comme la santé, l’éducation ou les technologies de l’information.

Un nombre limité d'exemptions des droits de scolarité est accordé par Québec aux étudiants internationaux inscrits en région, comme au Cégep de Matane. (Photo d'archives)

Cette exemption fait une différence considérable dans un portefeuille étudiant, alors que les frais de scolarité de ces cégépiens provenant de l'étranger pouvaient grimper jusqu’à 15 000 $ annuellement.

On est très contents de voir la clientèle étudiante se diversifier , soutient Francis Turcotte, coordonnateur du service des communications et du développement international du Cégep de Matane.

Pour le Cégep, il s’agit d’une augmentation importante par rapport aux dernières années où le nombre de ces étudiants frôlait le zéro. On a beaucoup de Québécois, beaucoup de Français, mais là on voit d’autres étudiants qui vont apporter leurs couleurs au Cégep de Matane et dans la ville également , se réjouit M. Turcotte.

Beaucoup d’appelés, peu d’élus

Dans beaucoup de cégeps, il y a une réception de centaines, voire de milliers de demandes pour des projets d’études d’étudiants africains , explique Steve Normand, conseiller pédagogique au recrutement à l’international au Cégep de Matane.

Cependant, peu nombreux sont ceux qui parviennent à obtenir un permis d’étude ou à faire reconnaître leurs diplômes. C’est certain que, de notre côté, on souhaiterait voir arriver davantage d'étudiants africains, soutient M. Normand. Ceux qui sont là, ça ajoute à la communauté collégiale, c’est un enrichissement dans les départements, dans les classes.

Au total, 253 étudiants internationaux sont inscrits cette année au Cégep de Matane. La plupart proviennent de la France.

La majorité des étudiants internationaux du Cégep de Matane sont français. (Archives)