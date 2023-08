Le sentier Ligne côtière prend forme au Nouveau-Brunswick. Les travaux de ce chemin destiné aux vélos ont débuté cet été.

Ultimement, la piste de 170 kilomètres sur la côte du sud-est de la province doit relier Cap-Acadie à Alma, en passant par plusieurs attractions importantes, comme le parc national Fundy.

L’une de ces populaires attractions, la plage Parlee, sera bientôt accessible par un sentier de vélo qui commence dans le Grand Moncton. Il fera 40 kilomètres, du parc nature Mill Creek, à Riverview, au parc provincial de la plage Parlee.

Notre ambition est de compléter la connexion d’ici la fin 2025 , a confirmé Marc Leger, coordonnateur des sentiers à la Commission des services régionaux du Sud-Est. En ce moment, on pense que c'est possible .

Notre mandat, c'est un sentier pour les résidents.

En entrevue mercredi à l’émission L’heure de pointe, Marc Leger a expliqué que le mandat est de créer un sentier que les gens de tous les âges peuvent utiliser, aussi bien les cyclistes réguliers que ceux qui ne font presque jamais — ou pas encore — de vélo.

Le parcours sera surtout plat, avec peu d’élévation ou de côtes. Le sentier est couvert d’asphalte lorsqu’il traverse une zone urbaine, mais en gravelle dans les endroits ruraux.

Cet été, on est en train d'améliorer un ancien chemin de fer proche de la route 132 jusqu'à la rivière Scoudouc, l'ancien pont. C'est à peu près 5 kilomètres , a dit Marc Leger.

On fait une nouvelle surface , explique-t-il, sur une section dont l’entretien avait été négligé. On s'occupe des segments dans les endroits ruraux. En dehors des périmètres urbains.

On aménage cet été plusieurs chemins qui sont en mauvais état.

Le long sentier est en partie construit sur une ancienne voie ferrée, mais doit aussi passer par des terrains privés. Il faut donc obtenir la permission des propriétaires.

Dans le cas de la section en construction, ce n’est pas un grand problème, selon Marc Leger. Entre le Grand Moncton et Shediac, on n'a pas beaucoup d'instances où on a une situation comme ça. La plupart de la route qu'on veut passer par est loin des maisons. Il y a une ou deux maisons où c'est proche, mais pas beaucoup.

Un travailleur à Scoudouc

Si tu veux aller proche des maisons avec un sentier, ça prend du temps. C'est un peu plus difficile , note-t-il. Ceci dit, les concepteurs du sentier essaient de rester loin des habitations, et suffisamment près des cours d’eau pour rendre l’expérience agréable.

On ne veut pas être trop proches des terrains humides , qui sont des écosystèmes très importants, l’un des plus diversifiés au monde.

Marc Leger, de la Commission des services régionaux du Sud-Est, coordonne le projet. (Photo d'archives)

Vu le succès de la Véloroute de la Péninsule acadienne, Marc Leger souhaite que les touristes s’intéressent au sentier dans le Sud-Est, mais réitère qu’il est d’abord et avant tout conçu pour les résidents.

Avec l'expansion des vélos électriques, on va voir que tout le monde peut faire du cyclisme , avance-t-il.

