Cinq mois, des élèves motivées et un jeu à développer : le nouveau programme Gameable, qui initie les jeunes filles à la conception vidéoludique, a récemment publié les créations de sa première cohorte. Toutes devaient créer un jeu vidéo sur le thème de l’environnement.

Eddy Mylere et Sara Roy-Blanchette, de l’équipe Queen Bees, font partie de la quinzaine de jeunes à avoir brisé la glace de ce projet pilote signé Technovation Montréal, un organisme qui initie les filles à la programmation d’applications mobiles dans une compétition internationale.

Ouvrir en mode plein écran Dans l'équipe des Queen Bees, on compte Dvita Patel, Eddy Mylere, Sara Roy-Blanchette et sa petite sœur, Paola Roy-Blanchette. Photo : denise barria photographe / Denise Barria

Avec leurs deux coéquipières, elles ont développé Envech (Nouvelle fenêtre), un jeu de course inspiré du succès Subway Surfers.

Les joueurs et joueuses y incarnent un renard qui ramasse des déchets sur son chemin. Au fur et à mesure qu’on nettoie l’environnement, les édifices délabrés laissent place à des arbres et à une forêt.

Ouvrir en mode plein écran Dans le jeu vidéo «Envech», on peut aller à droite, à gauche, et sauter à l'aide des flèches du clavier. Photo : Gameable

L’équipe ne voulait pas d'une réflexion superficielle sur l’environnement. On a cherché à trouver de vraies bonnes idées, en allant en profondeur , souligne fièrement Eddy Mylere, âgée de 17 ans.

On voulait vraiment faire un jeu où tu contribues à l’environnement, [...] pour que les gens se disent que la prochaine fois qu’ils vont aller dans un parc, ils vont ramasser la bouteille qui traîne pour la mettre dans la poubelle.

Pour en arriver là, les Queen Bees et les quatre autres équipes de Gameable n’ont pas chômé : elles se sont réunies tous les samedis pendant cinq mois pour assister à des ateliers créatifs.

Publicité

Accompagnées de mentors, mais surtout de mentores, de l’industrie vidéoludique, les filles ont été guidées dans la conception de leur propre jeu vidéo, de l’idéation à l’animation, en passant par la planification de la production et la programmation.

La programmation, c’est aussi pour les filles

Sara Roy-Blanchette partait avec une petite longueur d’avance, elle qui avait déjà été initiée à la programmation : Pendant la COVID, mon petit frère et moi, on s’est inscrit à des cours avec [le moteur de jeu] Unity [...] et on a suivi des cours de [programmation] C++. C’était un moyen de nous occuper.

C’est très important la programmation, c’est l’avenir.

On le voit avec ChatGPT qui est devenu super populaire. Je ne pourrais peut-être pas le programmer, mais je pourrais comprendre certaines lignes du code , ajoute-t-elle.

Quand son père lui a parlé de Gameable, elle y a donc vu l’occasion de relever un nouveau défi et d’approfondir ses connaissances en programmation.

L’adolescente a ensuite convaincu son amie Eddy Mylere, qui n’avait aucune notion de codage, de se joindre à l’aventure, elle qui était ravie à l’idée d’occuper ses samedis à apprendre.

Et le défi a été grand pour les Queen Bees, la seule équipe de la cohorte à avoir développé un jeu vidéo en 3D. Les mentors étaient là pour nous aider, pas pour essayer de faire le jeu à notre place , se réjouit Eddy Mylere, qui n’est pas une joueuse dans la vie non plus.

Les mentors n’ont pas essayé de nous décourager de faire de la 3D. On nous a plutôt dit : "Vous êtes capables, vous êtes une bonne équipe."

Le duo se souvient particulièrement de Mariya Zinchenko, programmeuse d’Ubisoft Montréal : Ça m’a inspirée de voir qu’en tant que femme, elle faisait de la programmation , souligne Sara Roy-Blanchette.

Ouvrir en mode plein écran Mariya Zinchenko (Ubisoft), une mentore de Gameable, ainsi que Brian McWilliams (Jeux Bleuets Sauvages) et Ambre Lizurey (Electronic Arts), qui ont cocréé le programme, font partie des personnes qui ont conseillé les jeunes filles dans leur processus créatif. Photo : Denise Barria

Signe qu’un vent de changement souffle sur l’industrie, les deux participantes n’ont pas senti qu’être une fille pouvait poser un défi supplémentaire dans la confection de leur jeu.

Quand on est entrées dans le programme, je ne me suis jamais dit : "Ah non! On est juste des filles".

Même son de cloche pour son amie : Quand je fais face à un problème, le fait que je sois une fille, je ne vois pas ça comme un obstacle.

Stéphanie Jecrois, cofondatrice et directrice générale de Technovation Montréal, qui chapeaute Gameable, ne peut que s’en réjouir : On veut vraiment montrer aux filles qu’elles ont leur place dans l’industrie.

Ouvrir en mode plein écran Stéphanie Jecrois est directrice de Technovation Montréal. Photo : Matteo Zamaria

Elle rappelle que les femmes forment 51 % des adeptes de jeux vidéo. Pourtant, elles ne représentent que 29 % des membres du personnel de l’industrie vidéoludique.

Si l’on souhaite voir plus de jeunes femmes dans le milieu, il faut les exposer aux différents métiers qui s’offrent à elles et leur offrir des opportunités concrètes d’apprentissage.

Et l’intérêt des filles est là, d’après Stéphanie Jecrois, qui souligne que Gameable a été inspiré de la volonté de trois participantes de Technovation Montréal de créer un jeu mobile plutôt qu’une application.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Deux d’entre elles, Alison Quach et Celia Shi, ont par ailleurs été embauchées comme coordonnatrices pour mener à bien le programme Gameable.

Publicité

Les jeux offerts en ligne

Le jeu Envech, comme les quatre autres titres, a récemment été présenté devant une trentaine de personnes, qui ont pu tester en primeur les créations maintenant offertes en ligne. (Nouvelle fenêtre)

J’étais très heureuse de voir les gens réagir si fortement à notre jeu. Le record était quelque chose comme 108, et ça a créé un esprit de compétition à tenter de le battre , souligne Sara Roy-Blanchette.

Ouvrir en mode plein écran Parler devant le public aurait jadis pu intimider Sara Roy-Blanchette (à droite), qui se dit beaucoup plus à l’aise maintenant, à force d’avoir présenté les avancées du jeu aux autres participantes du programme. Photo : Denise Barria

C’est ce qui clôt l’aventure pour les Queen Bees, dont les membres s’estiment plus proches que jamais .

Même si Eddy Mylere et Sara Roy-Blanchette souhaitent faire carrière en médecine, loin des jeux vidéo, elles ne comptent pas pour autant bouder la programmation : avec la même équipe, les filles songent même à développer d’autres jeux vidéo, ou pourquoi pas, à peaufiner leur création Envech.

L’équipe de Technovation Montréal compte accueillir une deuxième cohorte en 2024.