Québec investit dans le secteur bioalimentaire de l’Abitibi-Témiscamingue

Le gouvernement du Québec investira 1,7 million $ pour développer le secteur bioalimentaire de l’Abitibi-Témiscamingue.

Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, André Lamontagne, en a fait l’annonce jeudi après-midi à Notre-Dame-du-Nord dans le cadre d’une tournée régionale.

Je me réjouis de la mise en œuvre de cette nouvelle entente sectorielle et je salue le dynamisme du secteur bioalimentaire de l’Abitibi-Témiscamingue, mentionne M. Lamontagne. C’est en tenant compte des spécificités régionales et en misant sur la concertation que nous pourrons réaliser des projets structurants, au bénéfice de la région et de notre autonomie alimentaire.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre Lamontagne en discussion avec Daniel Bernard, député de Rouyn-Noranda/Témiscamingue, et Claire Bolduc, préfète de la MRC de Témiscamingue, avant la conférence de presse. Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Cette première entente sectorielle agira comme un levier pour le déploiement de projets bioalimentaires qui tiennent compte des particularités régionales. Elle vise notamment à développer la production animale et soutenir davantage la mise en marché des produits de la viande.

Les quatre MRC de l’Abitibi-Témiscamingue et la Ville de Rouyn-Noranda ont également investi dans cette entente, portant le total des contributions financières à 2,1 millions de dollars.

Notre région, du fait des spécificités qui lui sont propres, se devait de se doter d’une entente à sa couleur qui permettrait d’agir concrètement sur les enjeux vécus sur le terrain , affirme Sébastien D’Astous, président de la Conférence des préfets de l’Abitibi-Témiscamingue.

