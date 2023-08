Guylaine Simard au service du Musée du fjord depuis 40 ans

Il est rare qu’une personne puisse se vanter d’aimer suffisamment sa profession pour l’occuper pendant 40 ans. C’est le cas de Guylaine Simard, la directrice générale du Musée du fjord, dans l'arrondissement de La Baie, qui compte autant d’années de service que l’institution qu’elle gère de main de maître.

Guylaine Simard a commencé sa carrière au Musée du fjord en 1983 en tant que guide. Celle qui a étudié en histoire à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) constate que la vocation du musée a bien évolué au fil du temps.

Dans les années 1980, de nombreuses expositions étaient présentées, si bien qu’elles changeaient tous les mois.

La muséologie est un univers fascinant, parce qu’elle mène à tout. Elle va embrasser toute forme d'art, elle s'intéresse aux sciences, à l'histoire, aux arts, même à la littérature. Vous avez des musées avec différentes personnalités et c'est ce que j'aime de la muséologie.

Au fil de sa carrière, Guylaine Simard a reçu plusieurs offres pour travailler ailleurs, mais elle a toujours préféré rester dans sa région natale.

J'ai même été approchée pour aller travailler à Montréal, pour aller travailler pour des politiciens, mais comment dire? Dans le fond, le [Musée du fjord], c'est comme lorsqu'on aime une personne, vraiment viscéralement, qu'on l'a dans les tripes , a ajouté Guylaine Simard au micro de C’est jamais pareil.

Déluge du Saguenay

Le déluge de 1996 a été un événement particulièrement marquant pour Guylaine Simard. Même si le Musée du fjord a subi des dommages, il est resté debout.

J'habite à Grande-Baie, alors je prenais mes lunettes d'approche et je voyais les lucarnes du musée, puis je me disais : "Wow, il est debout, il a résisté." J’ai vraiment eu peur parce que l'eau s'est infiltrée à l'intérieur du musée. Lorsque nous avons réintégré le musée, nous avons commencé à devenir malades parce qu'il y avait des champignons qui s'étaient développés dans les murs , a mentionné la directrice générale.

Le musée est situé dans l'arrondissement de La Baie, à Saguenay. Photo : Radio-Canada

Une vague de solidarité de la communauté a toutefois permis d’améliorer le musée et de l’agrandir.

On a décidé de mener une vaste campagne de financement et de rallier des élus à la cause du musée. Le musée a été agrandi, alors c'est ça qui est beau. Les gens nous aident et on a tellement besoin d’aide , a-t-elle ajouté.

Avenir du musée

Si Guylaine Simard envisage éventuellement de quitter le Musée du fjord, elle souhaite réaliser son agrandissement. Son rêve est aussi qu’il devienne un « pôle scientifique incontournable au Québec ».

Le Musée du fjord accueille chaque année plusieurs expositions. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Johanie Bilodeau

Le musée deviendra un lieu où il y aura de la recherche fondamentale, de l'enseignement universitaire et bien entendu des expositions et des activités pédagogiques marquantes , a-t-elle conclu.

Avec les informations d’Éric Gauthier