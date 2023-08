L’Ontario délie les cordons de la bourse pour encourager la construction de maisons à travers la maison et accordera de super pouvoirs aux maires d’une vingtaine d’autres municipalités. Le premier ministre Doug Ford en a fait l’annonce lundi lors de l’assemblée générale de l'Association des municipalités de l'Ontario.

Plus les 29 municipalités à qui l’Ontario a donné des cibles de construction en octobre 2022 se rapprocheront de leurs objectifs annuels de construction de logements, plus elles recevront une part importante des 1,2 milliard de dollars sur trois ans débloqués par la province.

Le financement sera fourni aux villes en fonction de leur part de la cible provinciale de 1,5 million de nouveaux logements d’ici 2031 et de leur performance par rapport à leurs cibles annuelles. Celles-ci leur seront communiquées prochainement par la province.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de Toronto Olivia Chow devra respecter la promesse de construire 285 000 logements d'ici 2031. Photo : Radio-Canada / Alex Lupul

La Ville de Toronto doit par exemple construire 285 000 maisons d'ici 2031, soit environ 20 % du total dans la province. Elle est donc admissible à 80 millions de dollars annuellement pendant trois ans. Elle pourrait même obtenir plus de soutien financier si elle dépasse ses objectifs.

La performance des municipalités sera évaluée à partir du nombre de mises en chantier et du nombre d’unités résidentielles ajoutées au parc immobilier, d’après un document d’information fourni par le gouvernement. Les villes n’obtiendront du financement que si elles atteignent leur objectif annuel à au moins 80 %.

50 556 mises en chantier ont eu lieu en Ontario entre janvier et juillet cette année, une augmentation de 7 % par rapport à la même période en 2022, d'après les données de la Société canadienne d'hypothèques et de logement.

D’autres villes se joignent au groupe

21 autres maires se verront accorder de super pouvoirs d’ici le 31 octobre s’ils promettent de respecter les cibles que leur a donné la province lundi. Elles seront aussi éligibles au financement annoncé par la province dans l’éventualité où ils promettent de construire le nombre de maisons souhaité.

Font partie de ce groupe les villes de Welland, North Bay, le Grand Sudbury, Aurora et Belleville.

Jusqu’à maintenant, 28 maires ontariens ont des pouvoirs spéciaux, c’est-à-dire qu’ils peuvent faire adopter des règlements avec l’appui d’un peu plus du tiers du conseil municipal si ceux-ci font avancer les priorités provinciales. L’une d’entre elles est la construction de logements.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse de Hamilton et ancienne cheffe du NPD de l'Ontario Andrea Horwath s'est vue octroyer des super pouvoirs, comme 25 autres maires et mairesses, en juin. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada/Hugo Levesque

On compte dans le groupe Toronto et Ottawa, les deux premières municipalités à obtenir les pouvoirs, et 26 autres villes. Celles-ci ont promis de respecter la cible de construction qui leur a été accordée.

Une seule municipalité qui a reçu une cible, Newmarket, a indiqué qu’elle ne la respecterait pas et son maire n’a donc pas reçu de super pouvoirs. Le gouvernement Ford encourage néanmoins toujours la municipalité à s’engager à construire 12 000 logements d’ici 2031.