Mort de l’ancien lieutenant-gouverneur James Bartleman

James Bartleman, qui a été diplomate puis lieutenant-gouverneur de l’Ontario de 2002 à 2007, est décédé lundi, a annoncé le bureau de l’actuelle lieutenante-gouverneure Elizabeth Dowdeswell.

Né en 1939 à Orillia, M. Bartleman était membre de la Première Nation des Chippewas de Rama. Il a subi le racisme et connu la pauvreté pendant son enfance.

Il a étudié l’histoire à l’Université Western, puis est entré à Affaires mondiales Canada.

Il a représenté le Canada à l’étranger, notamment à titre d’ambassadeur à Cuba, en Israël, auprès de l’Union européenne et de l’ OTAN .

Au cours de son mandat comme lieutenant-gouverneur, il a combattu les préjugés qui entourent la maladie mentale, a lutté contre le racisme et la discrimination.

Il a notamment organisé des collectes de livres envoyés dans les écoles autochtones et les centres d’amitié autochtones, fondé des camps d’été pour accroître la littératie et créé un programme de jumelage entre des écoles autochtones et non autochtones.

James Bartleman a aussi écrit huit livres, dont trois romans.

Il laisse dans le deuil son épouse Marie-Jeanne et ses trois enfants Anne-Pascale, Laurent et Alain.