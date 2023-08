Ford à Bécancour : la région prête à relever le défi

L'arrivée d’une usine de Ford dans le parc industriel de Bécancour est bien accueillie dans la région. Les différents acteurs du développement économique et du monde municipal se disent prêts à relever le défi d’attirer et de loger les futurs travailleurs et leurs familles.

Le premier ministre du Québec, Francois Legault, accompagné du ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, et du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, ont annoncé mercredi un investissement de 644 millions de dollars pour ce projet.

Voir la consolidation de la filière batterie s'implantant à Bécancour, c’est vraiment de grandes nouvelles et c’est très bien accepté par la population , affirme la mairesse de Bécancour, Lucie Allard.

Le projet de Ford à Bécancour est estimé à 1,2 milliard de dollars et entraînera l’embauche de 345 personnes à partir de 2026.

En regroupant les annonces déjà faites, la mairesse estime qu'environ 1500 emplois devraient être créés sur le territoire dans les prochaines années. Des joueurs majeurs comme GM-Posco et Nemaska Lithium ont déjà annoncé leur intention de s’installer au parc industriel de Bécancour.

Lucie Allard explique que la Ville est déjà à pied d'œuvre pour s’adapter à la venue de nouveaux résidents. Logements, écoles, services de garde, ce sont différents chantiers sur lesquels la Ville travaille.

On est vraiment proactifs pour mettre en place des solutions concrètes aux problèmes.

La population de Bécancour s’élève actuellement à près de 15 000 personnes, selon le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

Gérer une croissance comme on connaît présentement, c’est très stimulant , ajoute la mairesse.

Ce projet-là est majeur , affirme le vice-président de la Chambre de commerce et d’industrie du Coeur-du-Québec, Philippe Dumas. [La cathode], c'est vraiment un élément central de la filière batterie.

La chambre de commerce assure faire déjà beaucoup d’efforts pour aider au recrutement de personnel en vue de l’arrivée des différentes entreprises. Ça fait déjà plusieurs mois, même des années, qu'on est sur le cas , assure Philippe Dumas.

Il soutient que le milieu économique du Centre-du-Québec est sensible à l'importance de trouver et de former la main-d’oeuvre.

Des répercussions partout dans la Vallée de la transition énergétique

La nouvelle de l'arrivée de Ford à Bécancour est bien accueillie par le maire de Shawinigan et par celui de Trois-Rivières, qui étaient tous deux présents à l'annonce mercredi.

Lorsqu'on parle de 345 bons emplois, bien rémunérés, ce sont de belles perspectives, notamment pour ce qui est du résidentiel dans notre ville , affirme le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche.

Il ajoute que l' arrivée d'une industrie comme celle-là amène plein [d'occasions] de sous-traitance et aussi du travail pour nos gens qui sont déjà en place .

La chambre de commerce située de l'autre côté du fleuve Saint-Laurent croit en cette force régionale. Il faut que la région continue à se mobiliser, mais on sent cet esprit de mobilisation dans la région, avec nos grandes universités, ici l' UQTR , mais aussi partout au Québec , affirme le président de la Chambre de commerce et d'industries de Trois-Rivières, Patrick Massicotte.

L'Université Concordia va d'ailleurs implanter son tout premier campus hors Montréal à Shawinigan.

