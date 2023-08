Le PC veut que l’école informe mieux les parents, le NPD en guerre contre la criminalité

Le Parti progressiste-conservateur et le Nouveau Parti démocratique du Manitoba continuent de se positionner en vue du lancement de la campagne électorale provinciale. Le PC a parlé d'éducation jeudi, tandis que le NPD de lutte contre la criminalité.

Le Parti progressiste-conservateur veut renforcer les droits des parents et des tuteurs légaux, s'il est réélu à la tête du Manitoba cet automne.

La cheffe du parti Heather Stefanson promet de modifier la Loi sur les écoles publiques.

Elle affirme qu'elle n'a pas été mise à jour depuis plus de 30 ans.

Heather Stefanson souhaite inclure le droit des parents d'être informés de situations d’intimidation touchant leurs enfants par exemple.

Des écoles ont mis en place des politiques en ce qui concerne l'intimidation en ligne et d'autres n'en ont pas. Les parents veulent savoir ce qui se passe dans les murs de l'école et on croit qu'ils ont droit de savoir. Les parents savent ce qu'il y a mieux pour leurs enfants.

La cheffe des progressistes-conservateurs s'est également dite favorable à une obligation d'informer les parents si un élève exprime un genre différent de celui qui lui a été assigné à la naissance. Cependant elle souhaite d'abord mener des consultations sur le sujet.

Pour le chef du Parti libéral, Dougald Lamont, l'annonce des progressistes-conservateurs n'est pas claire sur le problème qu'elle tente de règler ou comment ça règlera les vrais problèmes pour les parents .

La réalité, c'est qu'il y a trop d'enfants au Manitoba qui ne savent ni lire, ni écrire, ni compter, que beaucoup d'entre eux ont faim et qu'il n'y a pas d'air conditionné dans de nombreuses écoles de la province , écrit le chef libéral dans un communiqué de presse, jeudi.

Il rappelle que son parti s'engage à mettre sur pied un programme de repas de la maternelle à la douzième année et veut s'assurer d'un financement stable et à long terme pour les enseignants et les aides-enseignants.

Le NPD et la lutte contre le crime

Le chef du Nouveau Parti démocratique du Manitoba, Wab Kinew, détaille le plan de son parti pour combattre le crime.

Le programme consiste en cinq points.

Il promet de militer auprès du gouvernement fédéral pour une réforme du système de libération sous caution.

Il souhaite aussi la mise en place d'un programme de remboursement pour l'achat d'alarmes, de caméras et autres dispositifs de sécurité.

Ouvrir en mode plein écran Wab Kinew s'adresse aux médias, pour présenter son plan en cinq axes pour lutter contre la criminalité. Photo : Radio-Canada / Jaison Empson

Aussi, il planifie l'embauche de 100 travailleurs en santé mentale qui travailleront aux côtés des forces de l'ordre.

Wab Kinew affirme également qu'il proposera une nouvelle loi pour lutter contre le trafic de drogue.

Les policiers seront capables d'aller en cour et de demander une ordonnance à un juge pour appeler un suspect à expliquer comment il a acheté des biens d'une telle valeur , explique Wab Kinew. Si tu es un gangster qui conduit une voiture de 100 000 $, on te demandera comment tu as payé pour ça. Si c'est utilisé pour cacher tes gains réalisés grâce à la vente de drogue, nous allons te rendre imputable.

Enfin, il promet de mettre fin au sans-abrisme chronique en deux mandats, en mettant en contact les personnes en situation d'itinérance avec des services de santé mentale et en leur fournissant des logements.

On a un plan pour être sévère contre le crime et les causes de la criminalité. Notre approche consiste à travailler avec les policiers, les organisations de patrouille communautaire, les enseignants et les éducateurs, pour s'assurer que les jeunes à risque d'être impliqués dans des activités criminelles soient amenés vers une meilleure avenue , a lancé M. Kinew, jeudi.

L'élection provinciale aura lieu le 3 octobre.