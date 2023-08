Mois du Patrimoine acadien en N.-É. : une annonce sans véritable contenu

Ce 15 août, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a déclaré qu’à partir de l'année prochaine, août sera le Mois du Patrimoine acadien. Si l'annonce réjouit les associations francophones, elle reste encore très floue et n'est pas associée à du financement supplémentaire.

La Fédération Acadienne de la Nouvelle-Écosse (FANE), qui avait milité pour la création de ce Mois, s'en félicite.

C’est une reconnaissance explicite par le gouvernement de l’importance de l’Acadie de la Nouvelle-Écosse, non seulement à l’histoire de la Nouvelle-Écosse mais à notre place dans cette société-là et dans son développement réagit Kenneth Deveau, le président de la FANE .

Ouvrir en mode plein écran Kenneth Deveau, président de la Fédération de la Nouvelle-Écosse, le 15 août 2023. Photo : Gracieuseté : David Sorcher

Mais pour le moment, le contenu de ce rendez-vous à venir est peu clair. Le gouvernement expliquait mardi qu'il permettra de rendre hommage à plus de 400 ans d’histoire, de culture, de langue et de traditions acadiennes.

Ce n’est pas ciblé sur un dossier spécifique mais on veut vraiment ouvrir les portes et les conversations qui sont importantes pour la communauté acadienne , ajoute Colton LeBlanc, le ministre provincial des Affaires Acadiennes.

Ouvrir en mode plein écran Le ministre néo-écossais des Affaires acadiennes et de la Francophonie, Colton LeBlanc, estime que le budget destiné aux communautés francophones et acadiennes pourraient augmenter. Photo : David Sorcher

On veut célébrer notre culture avec des festivals, mais pouvoir aussi célébrer notre peuple, du point de vue économique aussi, par exemple , poursuit le ministre.

Publicité

Pas de financements annoncés

Cette annonce vient également sans nouvelle ligne budgétaire. Colton LeBlanc rappelle que le budget existant pour le fonds communautaire est de 343 000 dollars.

On vise de pouvoir augmenter cette somme pour avoir une meilleure contribution envers nos communautés acadiennes et francophones précise le ministre.

Il ajoute aussi que la province finance également en partie l'organisation du Congrès mondial acadien en 2024 avec une subvention de 2,5 millions de dollars.

Et pour l’heure, la FANE n’avait pas d’exigences financières. Nous avons une relation très sûre et constructive avec le gouvernement , indique Kenneth Deveau. C’est un élément dans une chaîne de projets et de programmes qu’on est en train de développer ensemble.

Publicité

C’est un bon début et il était temps , déclare Lisa Lachance, députée NPD à l'Assemblée provinciale, mais ça demande plus d’engagement de la part du gouvernement .

Une communauté en expansion

La députée estime que le travail du gouvernement ne doit pas se limiter à ce mois-ci mais doit aider la communauté francophone grandissante en Nouvelle-Écosse.

Quand on pense à la croissance démographique francophone, ça veut dire que si on a un patrimoine acadien on doit aussi bâtir une province avec tous les services en français. [...] Les gens veulent avoir accès à des services médicaux dans leur communauté , ajoute la néo-démocrate Lisa Lachance.

Ouvrir en mode plein écran La députée néo-démocrate Lisa Lachance estime que cette annonce est « un bon début ». Photo : Radio-Canada / Julie Sicot