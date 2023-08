Encore des perturbations pour le train léger d’Ottawa

Un frottement entre les roues d’une rame du train léger et le rail de retenue a été constaté lundi dernier lors d'une inspection de routine. L’incident est survenu entre la station Hurdman et le pont de la rivière Rideau. Des ralentissements de service sont à prévoir d’ici vendredi.

La note de sécurité du Groupe de transport Rideau (GTR) et d'Alstom stipule qu'il ne peut y avoir aucun contact entre le rail de retenue et les roues dans le cadre du plan de remise en service en toute sécurité , peut-on lire dans la note de service reçue jeudi après-midi de la part d’OC Transpo.

Conséquence : les trains ne peuvent rouler que sur une voie entre les stations Hurdman et Lees. Des délais sont donc à prévoir, selon la société de transport, qui estime à 15 minutes le temps d’attente entre chaque train. Qui plus est, les trains ne circulent pas sur le tronçon de voie en direction ouest entre les stations Hurdman et uOttawa , précise la note de service.

La navette express circulera aux 5 minutes plutôt qu’aux 10 minutes entre le centre-ville d’Ottawa et les stations Tunney’s Pasture et Blair pendant l’heure de pointe de jeudi après-midi. Para Transpo assumera les requêtes de transport entre les stations du train léger le jour même.

La situation devrait revenir à la normale dès vendredi, selon OC Transpo.