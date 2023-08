La Monnaie royale canadienne primée grâce à la légende du bateau fantôme

Une légende connue dans l’est du pays, celle du bateau fantôme, a permis à la Monnaie royale canadienne de remporter un prix international de la pièce la plus innovatrice.

Une pièce de 5 onces en argent pur fabriquée en 2022 montre l’œuvre de l’artiste Neil Hamelin. Elle illustre l’histoire du bateau fantôme, un trois-mâts spectral dont les voiles semblent s’enflammer.

Des pêcheurs de la côte est du Canada affirment l’avoir vu et avoir pris la mer pour tenter de sauver le mystérieux navire, mais qu’il avait soudainement disparu.

Au revers de cette pièce, l’image luminescente du bateau fantôme, qui émerge juste avant que les pêcheurs embarquent sur un doris un soir de tempête, apparaît sous la lumière noire.

Ouvrir en mode plein écran Les 6500 exemplaires de la pièce en argent du bateau fantôme se sont rapidement écoulés. Photo : Gracieuseté : Monnaie royale canadienne

On voulait partager un morceau du folklore canadien et la faire interagir en utilisant une technologie développée chez nous. C’est un sujet qui se prêtait bien à un effet ultraviolet , a expliqué Alexandre Reeves, chef principal des affaires publiques à la Monnaie royale canadienne.

Une technologie de coloration photoluminescente utilise une sorte d’encre invisible. À la lumière normale, il est impossible d’apercevoir le bateau fantôme sur la pièce. Il faut utiliser une lampe ultraviolette pour le dévoiler.

Ça aide à populariser le mythe , poursuit-il.

Les 6500 pièces frappées de la légende du bateau fantôme ont été rapidement écoulées à travers le pays. Elles ont été achetées principalement par des collectionneurs de monnaie.

Le fait que cette œuvre ait pu remporter un prix international du concours Coin of the Year, une compétition annuelle où des Monnaies du monde entier se disputent la plus prestigieuse reconnaissance en matière de conception et de fabrication de pièces, est un prestige pour la Monnaie royale canadienne, selon Alexandre Reeves. Sans oublier que cet honneur va exciter le monde des collectionneurs, prévoit-il.