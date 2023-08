L’inflation fait augmenter la demande dans les banques alimentaires étudiantes

Cette année universitaire, la demande en denrées alimentaires des étudiants albertains a plus de doublé par rapport à celle de l'an dernier, selon des associations estudiantines.

La banque alimentaire de l'Association des étudiants de l'Université de Calgary a répondu à 526 demandes de paniers de nourriture au cours de l'année universitaire 2022-2023, contre 227 au total lors de l'année universitaire précédente.

À Edmonton, la directrice de la banque alimentaire de l'Université de l'Alberta, Erin O'Neil, affirme avoir reçu environ 300 visiteurs par mois au début de l'année 2022. Aujourd'hui, elle indique qu'elle sert environ 1000 clients par mois.

Cette année a été un véritable choc.

Le vice-président de l’Association des étudiants de l'Université de Calgary, Ermia Rezaei-Afsah, indique que l'inflation, le manque de logements abordables et la hausse des frais de scolarité jouent un rôle dans l'insécurité alimentaire des étudiants.

La situation est difficile dans tous les domaines. Les frais de scolarité augmentent. Il n'y a pas d'offre de logement. Les prix des denrées alimentaires ne cessent d'augmenter , dénonce-t-il.

À l'Institut de technologies du sud de l'Alberta (SAIT), l'association des étudiants soutient que la population étudiante dépend de plus en plus des programmes alimentaires du campus.

Publicité

Rien que cette année, elle a reçu plus de 300 demandes d'aide alimentaire d'urgence. Elle finance, entre autres, des aliments d'urgence sous la forme de cartes-cadeaux d'épicerie.

L'intention était, dit le président, Aaron Ramos, de soutenir des étudiants qui ont des difficultés financières ponctuelles. Mais aujourd'hui, avec les prix des magasins d'alimentation et d'autres produits de base, ces programmes et services sont devenus indispensables.

Les étudiants étrangers sont les plus touchés

Une récente enquête de la banque alimentaire de l'Université de l'Alberta a montré qu'environ 70 % de sa clientèle était composée d'étudiants étrangers et 68 % d'étudiants diplômés. Selon Erin O'Neil, ces deux catégories démographiques se chevauchent souvent.

De même, à l'Université de Calgary, les étudiants étrangers représentent plus de 75 % des utilisateurs de la banque alimentaire de l'association étudiante, selon Ermia Rezaei-Afsah.

Ouvrir en mode plein écran La banque alimentaire de l'Université de l'Alberta prévoit encore une augmentation de la demande à la rentrée, en septembre. Photo : Banque alimentaire de l'Université de l'Alberta

Outre l'augmentation du coût de la vie, les frais de scolarité des étudiants étrangers ont augmenté de façon exponentielle par rapport à ceux des étudiants nationaux. L'année dernière, les étudiants étrangers de premier et deuxième cycles de l'Université de Calgary ont vu leurs frais de scolarité augmenter de 10 %.

En plus, pour ces étudiants qui économisent et prévoient un budget pour vivre au Canada, la monnaie de leur pays d'origine est souvent dévaluée, ce qui constitue un obstacle supplémentaire, explique Erin O'Neil.

Fernanda Talarico, doctorante à l'Université de l’Alberta, a eu recours à la banque alimentaire du campus pendant au moins deux ans après avoir émigré du Brésil avec son mari en 2019. C'était difficile pour nous de payer les factures et tout le reste , confie-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Fernanda Talarico, 30 ans, est doctorante à l'Université de l'Alberta. Elle a régulièrement eu recours à la banque alimentaire du campus lorsqu'elle est arrivée du Brésil au Canada avec son mari en 2019. Photo : Fournie par Fernanda Talarico

Fernanda Talarico raconte qu'elle et son mari s'y rendaient toutes les deux semaines pour obtenir des produits de base, tels que du riz, des pâtes et de la sauce tomate.

Maintenant que nous avons tous les deux obtenu des bourses et que [mon mari] a obtenu un diplôme et un emploi, nous n'en avons heureusement plus besoin , se réjouit-elle.

Au printemps dernier, Fernanda Talarico a commencé à faire du bénévolat à la banque alimentaire afin de rendre service à la communauté qui l'a aidée à faciliter la transition vers sa vie au Canada.