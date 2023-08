Regina ne permettra pas à ses habitants de boire de l’alcool dans les parcs

Le conseil municipal de la Ville de Regina a rejeté mercredi une proposition visant à autoriser la consommation d’alcool dans certains parcs publics. Sept des dix conseillers ont voté contre, invoquant des craintes pour la sécurité et le coût potentiel de ce changement.

Aussi, environ 30 délégués ont lors du vote fourni des observations ainsi que leurs préoccupations vis-à- vis de cette politique.

Chaque fois que nous permettons que plus d'alcool soit bu dans cette ville, c'est pour ajouter au problème et pas nécessairement pour résoudre les problèmes , a déclaré l'un des délégués, Jim Elliott.

Les délégués ont également fait part de leurs préoccupations concernant une augmentation des ordures ainsi que de possibles intoxications.

Je suis d'accord avec de nombreux conseillers que la plupart de la population consomme de l'alcool de manière responsable. Cependant, une minorité ne le fait pas , a déclaré la résidente, Krista Stevens.

Les conseillers en faveur de la proposition avaient souligné que les lois provinciales appliquées par la police, y compris celles afférentes à l'intoxication publique, la consommation publique d'alcool en dehors des zones autorisées et la consommation d'alcool chez les mineurs, s'appliqueraient toujours si le programme dans les parcs venait à était mis en œuvre.

De nombreux résidents m'ont contacté pour me dire que nous perdons du temps, parce qu'ils vont déjà boire une bière quand ils en ont envie et nos petites règles ne vont pas leur faire changer d'avis d'une manière ou d'une autre , se justifie le conseiller Jason Mancinelli.

La proposition initiale datant de juillet visait à permettre la consommation dans 12 parcs. Le parc Wascana n'est pas inclus dans la proposition, car cet espace est sous la juridiction de la Commission de la capitale provinciale.

Selon la mairesse de Regina, Sandra Masters, elle-même favorable à cette autorisation, l'adoption du changement de politique était essentielle pour ouvrir la voie à la Commission de la capitale provinciale afin d'autoriser également la consommation d'alcool dans ce parc.

La Ville de Regina prévoyait aussi déployer du personnel dans les parcs afin de prendre l'avis des résidents, qu’ils soient consommateurs ou pas.

Cependant, des conseillers ont soulevé à plusieurs reprises des inquiétudes sur le déroulement de ce processus, affirmant que les résidents auraient dû être consultés avant que les changements ne soient présentés au conseil.

De son côté, la directrice municipale de Regina, Niki Anderson, s'est justifiée en affirmant que l'administration municipale était proactive en présentant l'option au conseil une fois que la législation provinciale a été présentée.

Quant à savoir s'il y avait un manque de consultation, Mme Anderson a affirmé que les voix critiques sont toujours plus fortes que celles qui soutiennent une nouvelle idée .

Les commentaires que vous obtiendrez avant la mise en œuvre ne seront pas positifs. Le but de la recommandation était d'autoriser un petit nombre de parcs et de recueillir les commentaires des résidents avant, pendant et après le déploiement , explique Niki Anderson.

Depuis la modification de la loi sur la réglementation des boissons alcoolisées et des jeux de hasard en mai dernier, l’autorisation de permettre ou non la consommation d'alcool dans les parcs publics revient aux municipalités.

Les nouvelles directives donnent aux villes et aux villages le pouvoir de désigner des lieux publics extérieurs où la population peut consommer de l'alcool.

Avec les informations de Alexander Quon