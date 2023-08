LinkedIn lance la vérification par pièce d’identité

Les utilisatrices et utilisateurs de LinkedIn qui souhaitent avoir un compte authentifié sur le réseau social pourront désormais le faire en lui fournissant une pièce d’identité émise par le gouvernement.

La plateforme, qui appartient à Microsoft, a annoncé jeudi qu'elle offrait à ses 22 millions de membres au Canada la possibilité de vérifier leur profil en fournissant une copie de leur identification gouvernementale à une société tierce, partenaire de LinkedIn.

La méthode de vérification – facultative – est déjà proposée aux États-Unis depuis le printemps.

Elle vise à renforcer la confiance envers la plateforme en plus d’assurer une meilleure sécurité en cette ère numérique, où l'identité peut être essentielle, selon Diana Luu, directrice nationale et directrice principale des comptes stratégiques de LinkedIn.

C'est une énorme préoccupation pour les gens. Nous le savons , avance-t-elle.

Nous voulions vraiment fournir cette couche supplémentaire de protection contre l'usurpation d'identité et d'autres activités frauduleuses.

Le dernier rapport communautaire de LinkedIn montre que l'entreprise a restreint quelque 200 000 faux comptes de juillet à décembre 2022 à la suite de signalements de la part de ses membres. Au cours de la même période, 44,7 millions de faux comptes ont été bloqués lors de l'inscription, et 13,2 millions ont été restreints avant que les utilisateurs et utilisatrices du réseau social ne les signalent.

Environ 87,4 % des faux comptes ont été détectés par une technologie automatisée, tandis que 12,6 % ont été découverts grâce à des examens manuels.

Les données à risque?

La décision de LinkedIn de contrer les faux comptes par le biais de documents d'identification se présente sous la forme d'un partenariat avec Clear, une entreprise new-yorkaise. Celle-ci est déjà sollicitée aux États-Unis pour l'entrée biométrique dans les sites sportifs et les zones d'embarquement des aéroports.

Pour vérifier son identité sur LinkedIn avec cette méthode, les internautes doivent d’abord se créer un compte Clear. L’entreprise leur demandera ainsi de fournir une photo portrait et une image de leur pièce d’identité émise par le gouvernement (permis de conduire, passeport, etc.).

Les utilisateurs et les utilisatrices devront également accepter le partage de leurs données (nom, adresse, date de naissance, etc.) avec LinkedIn.

Si les images et les noms correspondent, LinkedIn procédera à l’ajout d’un crochet vert au profil de la personne, ainsi qu'une note expliquant que son compte a été vérifié sur la base d'une identification gouvernementale.

Les informations personnelles des utilisateurs et utilisatrices sont conservées aussi longtemps que la personne souhaite la vérification de son compte, selon Diana Luu.

Nous passons par le processus de vérification approprié et nous espérons que les membres peuvent nous faire confiance en tant que plateforme ainsi qu'à nos partenaires pour garder leurs données et leur vie privée sécurisées et sûres.

La politique de confidentialité de Clear indique qu'elle ne vend jamais les données des consommateurs et consommatrices, et que lorsqu’une personne ne veut plus utiliser ses services, elle supprime l’ensemble des informations sur demande.

Des retombées positives aux États-Unis

D’après la directrice nationale de LinkedIn, le lancement de cette méthode d’authentification aux États-Unis a déjà montré des effets bénéfiques pour les comptes vérifiés.

Nous constatons que les gens ont plus de chances de trouver les opportunités professionnelles qui comptent pour eux [...] et de profiter d'interactions authentiques et plus crédibles sur notre plateforme , souligne-t-elle.

Cette annonce survient quelques mois après que Oscar Rodriquez, le vice-président de la gestion des produits de LinkedIn a montré du doigt la hausse des activités frauduleuses en ligne, en lien avec le progrès rapide des images de synthèses basées sur l’intelligence artificielle (IA).

Les générateurs d'images d'IA peuvent créer un nombre illimité de photos de profil uniques et de haute qualité qui ne correspondent pas à de vraies personnes , avait-il indiqué.

Les faux comptes utilisent parfois ces photos de profil convaincantes générées par l'IA pour rendre leur faux profil LinkedIn plus authentique.

Pour lutter contre l'essor de ces comptes, LinkedIn a commencé à utiliser un modèle d'apprentissage profond qui vérifie de manière proactive les téléversements de photos de profil pour déterminer si les images sont générées par l'IA.