Une exposition du photographe canadien Edward Burtynsky à Montréal en septembre 

Le photographe ontarien Edward Burtynsky, reconnu mondialement pour ses photographies grands formats de paysages industriels, inaugurera sa nouvelle exposition Le Paysage abstrait le 7 septembre à Arsenal art contemporain à Montréal.

L’exposition présentera 30 photographies grands formats, trois murales, des expériences en réalité augmentée ainsi qu’une nouvelle vidéo évoquant les influences du photographe et le mouvement de l’expressionnisme abstrait auquel son travail est associé.

Le point d’orgue de l’exposition est une expérience multimédia de 22 minutes mêlant photos, vidéos et musique, intitulée In the Wake of Progress. Elle a été coproduite avec le musicien canadien Bob Ezrin, qui a produit des albums d’artistes populaires comme Lou Reed, Peter Gabriel, Aerosmith et Pink Floyd.

La photographie «Tailings Pond #2», prise à la mine de diamand Wesselton à Kimberley, en Afrique du Sud

L'œuvre présente les photographies et les séquences de films les plus marquantes des 40 ans de carrière d’Edward Burtynsky. La bande sonore signée Phil Strong met de l’avant la voix de l’artiste cri Iskwē, originaire de Winnipeg.

À travers son œuvre, Edward Burtynsky se positionne depuis quatre décennies comme un témoin privilégié de l'impact de l'humanité et de la civilisation sur le paysage naturel. Ses photographies colorées se distinguent par leur prise de vue en hauteur, l’artiste utilisant des ascenseurs, des grues et parfois des hélicoptères pour arriver à ses fins.

La photographie «Gold Tailings #1, Doornkop Gold Mine», prise au-dessus d'une mine d'or à Johannesburg, en Afrique du Sud

Lauréat de nombreux prix, le photographe est également membre de l’Ordre du Canada depuis 2006 et membre honoraire de la Royal Photographic Society depuis 2020. L’exposition Le paysage abstrait sera présentée du 7 septembre au 1er octobre à Arsenal art contemporain. Les billets sont disponibles dès maintenant (Nouvelle fenêtre).