Pour diminuer son empreinte écologique, Moisson Estrie mène depuis un mois un projet-pilote de dépannage alimentaire à vélo électrique pour les personnes qui ne peuvent se rendre à ses locaux. Deux jours par semaine, des bénévoles chargent les denrées et prennent la route.

Le directeur général de Moisson Estrie, Christian Bibeau, soutient que l'organisme effectuait déjà des livraisons, mais qu'elles se faisaient en voiture à essence.

Ce qu'on a voulu faire, toujours dans le respect de notre mission de donner de la nourriture, bien ça a été de continuer à le faire, mais en cherchant à réduire notre empreinte écologique et donc de faire certaines de nos livraisons à vélo , explique le directeur général.

Comment peut-on améliorer nos processus pour être capables de diminuer notre empreinte écologique? Il y a 1000 façons de faire ça, mais les véhicules restent un des plus grands vecteurs de gaz à effet de serre.

La livraison à vélo pourrait permettre de faire plus de dépannage alimentaire. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Christian Bibeau soutient que les équipes s'habituent de plus en plus à utiliser le vélo pour leurs livraisons. Le système est de mieux en mieux instauré. On a une facilité plus grande à préparer les dépannages alimentaires, à s'assurer que les heures de départ sont bonnes parce que la nourriture doit rester fraîche, évidemment , développe-t-il.

On est en train de peaufiner notre opération.

M. Bibeau indique que les équipes de bénévoles fonctionnent toujours à deux vélos. Il y a un vélo-cargo pour la livraison, ainsi qu'un vélo d'accompagnement au cas où il y aurait un pépin.

Pour limiter son empreinte écologique, Moisson Estrie fait de la livraison à vélo électrique. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Une bénévole, Laurence Mailhiot, explique pourquoi elle s'est lancée dans le projet. Je me suis dit : quelle belle façon de se dégourdir un peu les jambes pendant une semaine au bureau puis d'être en contact avec les gens.

Selon la bénévole, cette initiative fait partie des pistes de solutions du vélo en ville, de la mobilité durable .

Son collègue, Denis Leclerc, affirme que c'est avec la main levée qu'il s'est joint à l'équipe de cyclistes. J'étais enchanté , exprime-t-il.

Les vélos électriques proviennent de l'entreprise sherbrookoise Qui Roule. Ils peuvent transporter des charges importantes, ajoute Christian Bibeau. L'assistance électrique est la bienvenue étant donné la topographie particulière de Sherbrooke, poursuit-il. L'organisme a obtenu une aide financière de la Ville afin de se procurer les bicyclettes.

Moisson Estrie espère que son initiative inspirera d'autres organismes sherbrookois et qu'ils troqueront la voiture contre le vélo.

Avec les informations de Guylaine Charette