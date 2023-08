Confession, ADN et mensonge : les dessous de l’enquête d’un meurtre commis en 1975

Les autorités canadiennes affirment avoir de nombreuses raisons de croire qu’un ancien joueur de rugby a étranglé sa nouvelle conjointe à Montréal et abandonné son corps ligoté dans la rivière Nation, dans l’est ontarien, en 1975.

[Avertissement : cet article contient des informations sur le meurtre d’une femme qui pourraient choquer certains lecteurs]

Selon des documents déposés en cour, l’accusé dans cette histoire, Rodney Nichols, aurait tué Jewell Parchman Langford après avoir compris qu’elle lui avait menti au sujet de son âge.

Au moment du décès de Jewell Parchman Langford, cette femme originaire du Tennessee avait 48 ans et Rodney Nichols en avait 32.

Pendant des décennies, Jewell Parchman Langford a été connue sous le surnom de Dame de la rivière Nation étant donné que la police n'arrivait pas à l'identifier.

Les autorités canadiennes demandent au gouvernement américain d’extrader Rodney Nichols, pour que ce résident de la Floride, maintenant âgé de 81 ans, fasse face à la justice en Ontario dans ce dossier qui a frustré les forces policières pendant près de 45 ans.

Dans le cadre de cette procédure aux États-Unis, les autorités ont déposé des affidavits provenant de la procureure de la Couronne de l’Ontario et de l’enquêteur principal au dossier.

Selon ces documents, Rodney Nichols aurait avoué avoir commis le meurtre de Jewell Parchman Langford l’an dernier, lors d’un entretien à son domicile avec les enquêteurs de la Police provinciale de l’Ontario (PPO).

Celui-ci aurait dit qu’il était temps de passer aux aveux ( to come clean en anglais) après avoir gardé ce secret pendant des décennies.

Rodney Nichols a aussi accepté de fournir à ce moment un échantillon d’ADN. Cet échantillon aurait par la suite été lié à une trace de sang trouvée sur un morceau de tissu noué autour de la tête de Jewell Parchman Langford lors de la découverte de son corps.

De plus, les enquêteurs croient que Rodney Nichols a sciemment menti à des policiers montréalais lors d’un entretien le 7 juin 1975, afin de camoufler son rôle dans la disparition de sa conjointe.

À cette époque, il avait dit qu’il venait de lui parler et qu’elle se trouvait à Vancouver. Dans les faits, le corps de cette dernière avait été retrouvé environ un mois plus tôt face première dans la rivière Nation près de Casselman, entre Montréal et Ottawa. La police avait alors trouvé des traces de sang sur le pont enjambant la rivière sur l’autoroute 417.

Une confession contestée

L’avocat de Rodney Nichols conteste la validité des démarches de la PPO dans ce dossier, notant entre autres le fait que son client souffre de démence avancée.

Dans ce contexte, l’avocat Michael Caruso affirme que la confession alléguée de son client a été obtenue sans tenir compte de son état mental et qu’elle n’est pas fiable . De plus, Michael Caruso soulève des questions quant à la validité de la procédure ayant mené à l’obtention de l’échantillon d’ADN de son client.

Il existe de sérieux doutes quant à savoir s’il est réellement conscient de ce qui se passe au jour le jour , affirme Michael Caruso dans un document déposé en cour en Floride.

Il a donc demandé - sans succès - que Rodney Nichols soit libéré sous caution pendant le déroulement des procédures d’extradition, affirmant que ce dernier ne constitue pas un risque de fuite dû à sa condition physique et son manque de ressources financières.

La demande d’extradition a été déposée auprès des autorités américaines en septembre 2022, quelques jours après que Rodney Nichols eut été formellement accusé du meurtre de son ancienne conjointe en Ontario.

Le dossier se trouve actuellement devant un tribunal en Floride, où réside Rodney Nichols depuis plusieurs années. Il a été arrêté le mois dernier à la demande des autorités canadiennes, mais il n’a pas encore enregistré de plaidoyer en lien avec cette affaire qui sera jugée en Ontario.

Ouvrir en mode plein écran Une photo de Jewell P. Langford Photo : Gracieuseté Denise Chung

Le dossier a débloqué en 2020 quand la PPO a identifié la femme dont le corps avait été découvert en 1975 grâce à des avancées dans le domaine de l’ADN et l’utilisation de la généalogie génétique.

Cette découverte a mené la PPO à travailler avec la police de Montréal sur le dossier, étant donné que la famille de Jewell Parchman Langford y avait rapporté sa disparition en 1975. À l’époque, les forces policières n’avaient pas fait le lien entre la disparition rapportée à Montréal et la découverte du corps en Ontario, environ 150 kilomètres à l’ouest.

Une brève liaison

Selon les affidavits soumis aux autorités américaines, Rodney Nichols et Jewell Parchman Langford se sont rencontrés en Floride en janvier 1975.

Cette dernière aurait divorcé de son mari au Tennessee, quelques semaines plus tard, et aurait voyagé à quelques reprises à Montréal, où habitait Rodney Nichols, un joueur étoile de l’équipe de rugby de Westmount.

Les deux ont acheté une maison à Montréal et ont emménagé ensemble le 18 avril 1975.

Ouvrir en mode plein écran La maison où avaient emménagé Rodney Nichols et Jewell Parchman Langford à Montréal. Photo : Radio-Canada / Daniel Thomas

Jewell Langford n’a plus donné de nouvelles à ses proches à partir du 22 avril et son corps a été retrouvé dans la rivière Nation le 3 mai de cette année. Selon les conclusions du coroner, Jewell Parchman Langford serait morte par strangulation.

Ses mains et ses poignets étaient ligotés avec des cravates, tandis que sa tête était enrobée de serviettes attachées autour de son cou.

Selon l’affidavit de la procureure de la Couronne de l'Ontario au dossier, Maura Jette, la présence d’enflure près de ses poignets où se trouvaient des ligatures suggère qu’elle était vivante lorsque ses poignets et ses chevilles ont été attachés.

L’affidavit de Mme Jette ajoute que l’absence d’eau dans ses poumons suggère [que Jewell Parchman Langford] était morte avant que son corps ne soit jeté à l’eau.

Les cravates de Rodney Nichols

Dans un affidavit distinct, un enquêteur de la PPO affirme que lors d’un entretien avec des policiers le 1er février 2022, Rodney Nicholls a affirmé que Jewell Langford Parchman lui avait menti, en 1975, au sujet de son âge véritable. Il aurait fait cette découverte en voyant son permis de conduire.

Selon ce qu’il a dit à la PPO en 2022 - et ce qu’il avait dit aux policiers de Montréal en 1975 -, cet enjeu avait été une cause de dispute entre les deux, peu après qu’ils aient emménagé ensemble.

Lorsque les enquêteurs de la PPO lui ont dit que Jewell Parchman Langford avait récemment été identifiée comme la femme retrouvée en Ontario en 1975, Rodney Nichols aurait affirmé que les deux étaient sur un voilier sur la rivière lorsqu’ils auraient chaviré.

Quand cette version des faits a été contestée, et que les enquêteurs ont montré des photos du corps ligoté de Jewell Parchman Langford, Rodney Nichols aurait confirmé que les cravates lui appartenaient , selon l’affidavit de l’enquêteur Cory Tremblay.

Ouvrir en mode plein écran Une plaque commémorant la disparition de Jewell Langford se trouve dans un cimetière à Jackson, au Tennessee. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Rodney Nichols aurait été informé dès le début de l’entretien qu’il avait droit à un avocat. Il a discuté avec un avocat canadien après avoir parlé de son rôle dans la mort de Jewell Parchman Langford, mais a continué son entretien avec les policiers par la suite.

Lorsqu’on a lui a demandé s’il aimerait retourner dans le temps et agir autrement, Rodney Nichols a répondu bien sûr , selon l’affidavit de Cory Tremblay.

S’il est trouvé coupable, la peine maximale à laquelle fait face Rodney Nichols serait la prison à vie avec une possibilité de libération conditionnelle après une période de 10 à 20 ans d’emprisonnement.

La demande d’extradition devrait revenir devant les tribunaux, en Floride, en septembre.