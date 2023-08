Oiseaux Canada demande aux Britanno-Colombiens de recenser les oiseaux morts

L'organisme Oiseaux Canada demande aux habitants de la Colombie-Britannique de l'aider pour dénombrer les oiseaux morts à la suite de la vague de chaleur qui a touché la province. Les scientifiques craignent que le réchauffement des eaux n'entraîne le décès massif d’oiseaux, en particulier les espèces marines.

Selon le directeur d’Oiseaux Canada pour la Colombie-Britannique, David Bradley, les températures élevées de l'eau de mer empêchent l'eau froide riche en nutriments de remonter à la surface, ce qui peut réduire les réserves de nourriture et provoquer la famine chez les oiseaux marins.

Selon les scientifiques, les oiseaux marins qui se reproduisent en Colombie-Britannique, comme les macareux rhinocéros, les sternes, les goélands et les canards, sont particulièrement à risque.

En procédant au recensement des oiseaux morts, les scientifiques espèrent mieux comprendre comment certains événements, tels que le changement climatique et les déversements d'hydrocarbures, affectent la santé des oiseaux.

Les Britanno-Colombiens sont invités à marcher sur la plage une fois par mois et à rechercher des carcasses d'oiseaux marins le long du rivage après une marée haute.

En contactant Oiseaux Canada, les personnes intéressées à participer à l'inventaire recevront une trousse qui comprend un guide pratique, des gants et des étiquettes métalliques pour les aider à identifier l'espèce retrouvée.

Ouvrir en mode plein écran Une vague de chaleur marine s'est déplacée vers la Colombie-Britannique, au cours des dernières semaines. Les températures de l'eau en surface ont atteint jusqu'à 5 °C de plus qu’à l’habitude. Photo : CBC/Ben Nelms / Ben Nelms

Une étude publiée en juillet dans la revue web Marine Ecology Progress Series a examiné environ 90 000 cas d'oiseaux marins morts le long de la côte pacifique, de la Californie à l'Alaska. L’étude a révélé cinq événements de mortalité massive - plus de 10 carcasses par kilomètre retrouvées sur une étendue de plus de 500 km - entre 2014 et 2019 dans le nord-est du Pacifique et dans la mer de Béring. Les scientifiques ont établi un lien entre les vagues de chaleur marine et les maladies ou la famine ayant mené à ces cinq événements.

Les vagues de chaleur marine commencent généralement lorsque les températures estivales montent en flèche et que les vents violents du Pacifique ralentissent, augmentant rapidement la température de la surface de l’eau.

Une vague de chaleur marine avait commencé à se former à environ 1 600 kilomètres de la côte en mai. Elle a migré vers l'est, en direction de la Colombie-Britannique, au cours des dernières semaines. La zone océanique touchée s'étend désormais sur environ quatre millions de kilomètres carrés et les températures en surface ont atteint jusqu'à 5 °C de plus que les températures habituelles.

Les données de l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique (NOAA), basée aux États-Unis, montrent que certaines parties de l'océan Pacifique connaissent une vague de chaleur de catégorie IV, ou extrême , le niveau le plus sévère dans le système de classement de l'organisation.

En raison du phénomène El Niño que nous connaissons cette année, et qui devrait durer 2 ans, cette vague de chaleur marine pourrait mettre plus de temps à se calmer, selon les scientifiques.

Bien qu'il soit trop tôt pour prédire les effets d'El Niño, William Cheung, directeur de l'Institut des océans et de la pêche de l'Université de la Colombie-Britannique, estime qu'il est essentiel d'étudier l'impact de ces conditions sur nos côtes.

Avec des informations de l'émission On The Island, de Michelle Ghoussoub et de la Presse canadienne