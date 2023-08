Soucieux de mieux intégrer son personnel immigrant, le Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSSPO) a mis sur pied un partenariat afin de leur offrir « un ensemble de ressources ».

Allié à l’Accompagnement des femmes immigrantes de l’Outaouais (AFIO), qui offrira aussi des activités, le CSSPO veut faire en sorte que son personnel fraîchement arrivé jouisse d’une meilleure intégration professionnelle, sociale, économique et culturelle .

La directrice générale du Centre de services scolaire, Nadine Peterson, a mentionné que l’objectif est aussi d’être aux premières loges pour notre clientèle immigrante et que cela inclut les élèves ainsi que leur famille.

En gros, c’est tout ce qu’on peut faire pour soutenir la famille à s’intégrer et à passer à travers tous les obstacles et les enjeux. Pour notre personnel, c’est aussi très attractif et on souhaite que cela aide à la rétention , a-t-elle élaboré.

L’immigration au CSSPO , en chiffres : 47 % des élèves du primaire et du secondaire du CSSPO ont un lieu de naissance hors du Québec;

ont un lieu de naissance hors du Québec; 20 % des élèves ont au moins un parent né à l'étranger;

32 % des élèves parlent une autre langue que le français à la maison;

9 % élèves bénéficient des services d'accueil et de francisation.

Source : Centre de services scolaire des Portages-de-l'Outaouais

Concrètement, comment va-t-on aider une jeune famille qui vient tout juste de mettre les pieds en Outaouais? À cela, Mme Peterson énumère une pluie de services : aider les parents à se trouver un emploi, ou encore les guider pour l’achat de fournitures scolaires.

Ce sont des gens qui n’ont aucun repère. On va leur donner un genre de clé en main. On va les jumeler à une personne qui va répondre à leurs questions selon leurs besoins, que ce soit de l’accompagnement ou de la formation.

Le début du travail pour l’ AFIO

Parole de la directrice générale de l’ AFIO Bettyna Bélizaire, ce partenariat est un engagement qui permettra de soutenir ces individus à surmonter les obstacles afin de réaliser leur plein potentiel .

Au bout du compte, une intégration réussie va contribuer pleinement à l’éducation de nos enfants , selon celle qui est également la conseillère municipale du district du Plateau.

En plus d'être conseillère municipale, Bettyna Bélizaire est la directrice générale de l'AFIO. Photo : Radio-Canada / Emmanuelle Poisson

On va les aider à remplir les documents nécessaires, en plus d’être un soutien moral à travers nos activités. On va leur offrir des ateliers. [L’arrivée au Québec], c’est un stress, mais d’avoir de l’information à l’avance et un réseau pour en discuter, je pense que c’est déjà un gain pour un nouvel arrivant , a poursuivi celle qui ne cache pas son souhait d’étendre cette initiative avec d’autres centres de services scolaire.

À la longue, on aimerait des gens qui s’intègrent bien à la culture, qui vont apprécier leur travail en plus de gravir les échelons au sein du CSSPO .

La vice-présidente du conseil d’administration de l’Accompagnement des femmes immigrantes de l’Outaouais, Véronique Semexant, l’a admis d’entrée de jeu : elle aurait aimé bénéficier d’un tel partenariat lorsqu’elle était enfant.

Cette initiative envoie un signal que la région de l’Outaouais est engagée à faire de l’école un endroit inclusif et représentatif. J’aimerais [...] que les enfants puissent admirer des professeurs qui leur ressemblent , a-t-elle lancé.

Mme Semexant n’est pas la seule qui souligne l'importance de telles ressources. C’est le cas aussi de trois employés du CSSPO nouvellement arrivés.

Une technicienne en administration, Christelle Gomis, a qualifié cela de grosse aide . Il y a beaucoup de personnes immigrantes qui ne se font pas embaucher, car ils ne reçoivent pas l’aide nécessaire. C’est un avantage qui m’encourage à rester.

De gauche à droite : Kevin Villet, Syrine Cheikhrouhou et Christelle Gomis, trois employés du CSSPO. Photo : Radio-Canada

Agente principale de rémunération au département des Ressources humaines au CSSPO , Syrine Cheikhrouhou, est arrivée au pays il y a environ 18 mois. Elle croit que ce partenariat va offrir une valeur ajoutée à son employeur.

Arriver d’un autre pays, c’est une aventure. Ça va permettre aux immigrants de connaître la culture et la marche à suivre , croit-elle.

Kevin Villet, un agent de bureau, se dit pour sa part content de voir le CSSPO se mettre au goût du jour et soutenir les nouveaux arrivants dans leur expérience professionnelle .

Avec les informations d’Emmanuelle Poisson