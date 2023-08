Les centres de services scolaire (CSS) de la Côte-Nord ont font des pieds et des mains pendant plusieurs mois pour placer un adulte dans chaque classe.

Leur travail a porté fruit, puisqu’il ne reste que quelques postes à combler sur la Côte-Nord, une semaine avant le début des cours. Cependant, il est encore trop tôt pour crier victoire.

Des membres de la direction des CSS de Tadoussac à Natashquan sont venus discuter de pénurie de personnel au micro de l'émission de radio matinale Bonjour la Côte.

Seulement quelques postes à combler

Depuis plusieurs années, avoir recours aux enseignants non légalement qualifiés est l’une des solutions mises en place pour pallier le manque d’enseignants, et cette année n’y fait pas exception.

L'école Saint-Joseph se situe à Baie-Trinité.

De Tadoussac à Baie-Trinité, on est toujours à la recherche de quatre enseignants, mais la directrice générale adjointe du CSS de l’Estuaire a bon espoir de les trouver avant lundi.

Notre défi est de trouver des personnes légalement qualifiées. Notre banque d’enseignants est vide, on continue d’être en mode recrutement , affirme Lucie Berher.

Il est possible de s’inscrire à la banque de candidatures du CSS de l’Estuaire pour enseigner dans toutes les matières du primaire et du secondaire sans détenir de brevet d’enseignement. Un diplôme universitaire de premier cycle suffit.

À l’aube de la rentrée, sur 350 enseignants embauchés par le CSS , un peu plus d’une vingtaine sont non qualifiés, contre 29 l’année dernière.

Cependant, la plupart d’entre eux sont expérimentés selon Mme Berher, puisqu’ils n’en sont pas à leur première année d’enseignement.

L'école Notre-Dame-des-Anges de Natashquan a été plus touchée par le manque de personnel dans le passé.

De son côté, le directeur des services éducatifs Éric Faguy juge que la situation est bonne dans le CSS de la Moyenne-Côte-Nord. De Rivière-au-Tonnerre à Natashquan, il n’y a qu’un seul poste à combler: On se considère en bonne posture si on regarde la situation dans l’ensemble de la province , pense M. Faguy.

Tout cela est fragile. On est toujours sur un mince fil, si pour une raison ou pour une autre, des gens nous quittent ou sont en arrêt de travail, ça peut changer.

Sept enseignants du CSS de la Moyenne-Côte-Nord sur 63 sont non qualifiés, mais la majorité d’entre eux son en voie de compléter la formation en vue d’obtenir le brevet.

Le CSS du Fer, qui inclut Sept-Îles, Port-Cartier et Fermont, affiche sur son site web une seule annonce pour trouver un enseignant d’anglais pour le primaire.

On est en mesure de bien démarrer l’année, mais on n'est pas à l’abri de surprises ou d’imprévus.

Recruter du personnel à Fermont s'avère plus difficile qu'à Sept-Îles.

Pour se rendre là, le directeur général Richard Poirier et son équipe ont travaillé sans relâche.

Ça fait plusieurs mois qu’on se prépare à la rentrée, qu’on est très actifs au niveau du recrutement , dit-il.

Il explique que les pénuries de logements ou de places en service de garde sont aussi un enjeu quand vient le temps de recruter.

On est constamment en effort de recrutement, c’est pas d’hier. On travaille, on les accueille à l’aéroport quand ils arrivent, on met tous nos efforts pour que ça se passe bien et faire face aux imprévus. Tout le monde met du sien pour trouver un logement , exprime-t-il.

Richard Poirier est directeur général du Centre de services scolaire du Fer.

Un partenariat avantageux

M. Poirier estime que 10 % du personnel du CSS est non légalement qualifié, mais que la grande majorité est déjà en formation pour le devenir.

Depuis 2017, le CSS du Fer jouit d’un partenariat avec l’ UQAC pour la formation en enseignement préscolaire et primaire. Ce programme en alternance travail-études permet aux enseignantes d’étudier au pavillon de Sept-Îles, donc d’obtenir leur brevet d’enseignement, tout en travaillant dans une école du CSS du Fer.

L'UQAC offre, à Sept-Îles, un baccalauréat en enseignement préscolaire et primaire adapté aux besoins bien particuliers de la Côte-Nord.

C’est vraiment ce qui nous aide à traverser la situation actuelle , dit Richard Poirier.

Comment enseigner sans la formation adéquate ?

Les enseignants non légalement qualifiés sont des personnes qui possèdent un baccalauréat ou des connaissances avancées dans une discipline connexe à la matière enseignée. Par exemple, une personne bilingue pourrait enseigner l'anglais, et une personne diplômée en biochimie pourrait enseigner les sciences.

Comme il leur manque des notions de pédagogie et des connaissances sur le Programme d'éducation, les CSS offrent du support afin d'assurer la qualité des apprentissages.

Des directions proches de leur personnel, du mentorat par les pairs, des conseillers pédagogiques, du partage de matériel et du co-enseignement entre collègues : toute l'équipe-école est au rendez-vous pour aider les nouveaux venus et leur donner envie de rester.

Ça les aide à apprécier l’avantage [de travailler ici] pour ensuite [considérer] s’inscrire dans le parcours universitaire, fait savoir Mme Berher.

Pas de solution à long terme

Les centres de services scolaire de la Côte-Nord sont toujours à la recherche de solutions à long terme pour les aider à trouver des enseignants.

Selon Mme Berher, il s'agit d'un problème qui nécessite l'ensemble de la société pour le résoudre.

On doit comme société redorer et valoriser la profession. Au fil du temps se sont tenus des discours négatifs, pourtant les gens en enseignement sont passionnés.

Et les enseignants qualifiés ne sont pas les seuls à être activement recherchés.

Dans les écoles, on manque aussi d'éducatrices spécialisées, d'agents d'entretiens, d'adjointes administratives, d'éducatrices en service de garde, de préposés aux élèves en situation de handicap, d'orthopédagogues... La liste est longue.