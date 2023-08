Le Canada plus visible au TIFF en raison de la grève à Hollywood

Le Festival international du film de Toronto (TIFF) mise sur le talent local à trois semaines du début des festivités. La grève des scénaristes et acteurs hollywoodiens pousse le festival à offrir une plus grande place aux films canadiens.

Les acteurs et cinéastes canadiens seront à l'avant-plan durant cette édition du TIFF , une façon de contourner l’absence des grandes vedettes américaines.

Les cinéastes canadiens bénéficieront d'une tribune encore plus grande , affirme le PDG du TIFF, Cameron Bailey, qui s'est adressé aux médias et aux membres de l'industrie jeudi matin.

Le PDG du TIFF, Cameron Bailey s'est fait rassurant. Il promet des tapis rouges et une belle ambiance de festival malgré la grève des acteurs et des scénaristes à Hollywood. Photo : Radio-Canada

Le PDG a voulu rassurer les équipes et les festivaliers alors que la grève de Hollywood paralyse l’industrie cinématographique.

Vous savez, la frontière est poreuse, ce que j'aime bien, et les talents canadiens sont suffisamment forts pour attirer des acteurs et des artisans du monde entier , ajoute celui qui promet un festival toujours aussi intéressant.

Une occasion pour des réalisateurs

Bien qu'il ait un sens de la solidarité au sein de l'industrie, les acteurs, réalisateurs et scénaristes canadiens pourront profiter de cette absence.

Kelly Fyffe-Marshall (gauche) et Tamar Bird (droite) sont de retour au TIFF avec la série télévisée « Bria Mack Gets A Life ». Les trois premiers épisodes seront présentés au festival avant que la série soit disponible sur la plateforme Crave. Photo : Radio-Canada

La décision du TIFF permet aux réalisatrices comme Kelly Fyffe-Marshall d'avoir une plus grande visibilité.

Sa comédie Bria Mack Gets a Life figure dans la catégorie Primetime du festival, qui présente des séries télévisées à venir.

Le Canada mérite d'être sur la scène principale. Souvent, nous sommes éclipsés par le reste du monde. Il est donc vraiment important que nous soyons à l'avant-plan , explique la réalisatrice Kelly Fyffe-Marshall.

La réalisatrice Miryam Charles est quant à elle de retour au TIFF pour une troisième fois avec son court-métrage Tous les jours de mai (All the Days of May).

Le festival est pour elle une plateforme qui lui permet entre autres de tisser des liens avec d'autres membres de l'industrie.

La réalisatrice canadienne Miryam Charles présentera son nouveau projet « All the Days of May » dans le cadre de la troisième série de courts-métrages au TIFF. Photo : Julie Artacho

C'est l'apogée des festivals canadiens. C'est reconnu à l'international et c'est là aussi que j'ai gagné confiance en moi en tant que cinéaste [en voyant que] j'étais dans la cour des grands , partage Miryam Charles.

La programmation est folle, je vais devoir gérer mon horaire pour essayer de voir le plus de films possible , ajoute-t-elle, enthousiaste à l'idée de découvrir différents récits cette année.