Au revoir esports, gamers et split-screen, bonjour sport électronique, joueurs et écran partagé : le studio montréalais Affordance a fait la paire avec l’Office québécois de la langue française (OQLF) pour créer le Lexique ludique. Cette extension web souligne les anglicismes du vocabulaire du jeu vidéo à même les courriels et discussions en ligne.

Le fonctionnement va comme suit : on télécharge d'abord le plugiciel du Lexique ludique (Nouvelle fenêtre) sur son navigateur Chrome ou Safari. Puis, en temps réel, l’outil analyse et souligne en bleu la présence de termes erronés dans un texte sur Gmail, ou encore dans une discussion dans Google Chat.

Comme le ferait un dictionnaire en ligne, le système s’occupe de faire la recherche terminologique, et propose par la suite une ou plusieurs équivalents ou solutions de rechange en français.

Ils n’ont ensuite qu’à choisir leur préféré , a précisé par voie de communiqué l’Américain francophile Avery Rueb, cofondateur d’Affordance Studio, et installé au Québec depuis 2007.

En tout, le Lexique ludique compte dans sa banque près de 200 mots, termes et expressions propres à l’industrie du jeu vidéo.

Cette initiative aidera les professionnels du jeu vidéo à devenir plus créatifs, plus précis et plus productifs.

Un portail et d’autres initiatives

Le plugiciel est assorti d’un portail web du même nom, lexiqueludique.com (Nouvelle fenêtre), qui permet de consulter la définition des différents mots en lien avec le jeu vidéo et leurs équivalents en français.

Les gens peuvent également y suggérer leurs propres termes francophones pour remplacer ceux en anglais, ou encore demander la réévaluation d’un mot.

Il s'agit d'un travail de longue haleine entamé il y a quelques années par la Guilde du jeu vidéo du Québec, qui dit avoir à cœur l'excellence du français dans l'industrie vidéoludique locale.

[Ces initiatives représentent] une étape importante dans notre stratégie de francisation. [Ça] nous permettra aussi de solidifier notre position de chef de file francophone au sein de l’industrie mondiale

Le Lexique ludique est la plus récente initiative en date afin de stimuler l’utilisation de la langue française dans l’industrie québécoise du jeu vidéo.

Affordance a également lancé deux jeux vidéo sur le thème en 2021, Mots de jeu et Défi Québec, dans lesquels les joueurs et joueuses se font questionner sur leurs connaissances générales en la matière.