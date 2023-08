Alliance Myrique, une nouvelle entreprise des Îles-de-la-Madeleine, lance une certification corporative pour aider à contrer l'érosion des berges de l'archipel grâce à la plantation de myrique.

Alliance Myrique, une division de l'entreprise Gestion Quatre Feuilles de Fatima, a mis en place la certification Protecteurs de berges .

Les entreprises peuvent acheter cette certification, en échange de la plantation de myrique des Îles, un arbuste stabilisateur de sol indigène. Par exemple, une contribution de 10 000 $ à Alliance Myrique permet la plantation de 200 plants de myrique.

Alliance Myrique va cultiver ses plants et divers organismes madelinots vont par la suite les planter sur des sites vulnérables à l'érosion.

Le cofondateur de l'Alliance Myrique, Yves LeBlanc, croit que le myrique des Îles est la plante idéale pour protéger les côtes de l'archipel.

Le myrique, quand il s’installe, il amène l’azote et le carbone à la terre , affirme M. LeBlanc. Il a beaucoup de branches, à l’automne il ramasse ses feuilles à ses pieds et finit par faire un compost.

L'entreprise technologique nord-américaine NSI Solution, dont le siège social est à Montréal, est le premier membre corporatif certifié par Alliance Myrique.

La contribution de l’entreprise va permettre de mettre en terre 186 arbustes cette année, dont 93 sont déjà plantés.

Le président de NSI Solution, Yves Laurent Turcotte, a également agi en tant que coach d’affaires auprès d’Alliance Myrique afin que son projet prenne son envol rapidement.

On est très impliqué au niveau social et environnemental, en partant. On était dans une démarche où on investissait dans des endroits qu’on ne connaissait pas, ailleurs qu’au Québec, alors qu’on pouvait facilement investir ici en protégeant nos propres berges.