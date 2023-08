La Ville de Victoriaville fait un pas de plus en matière d’économie circulaire. Trois rues de son territoire seront pavées avec de l’asphalte auquel est intégré 10 % de verre recyclé.

Le projet-pilote est rendu possible grâce à un partenariat entre Excavations Marchand, Gesterra et Gaudreau Environnement qui ont créé la société Bituméco.

Le maire de Victoriaville, Antoine Tardif, souhaite inspirer d'autres villes au Québec à faire de même. Ce serait que d'autres villes au Québec aient éventuellement des rues plus vertes puis que ce soit une innovation, une initiative qui est partie à Victoriaville , espère le maire.

On va vérifier si la durabilité est au rendez-vous et si c'est le cas, on va le déployer dans plusieurs rues l'année prochaine.