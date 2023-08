Les organismes à but non lucratif, les Premières Nations et autres groupes menant des activités pour protéger les caribous sont invités à déposer une demande de financement au Programme d’intendance pour la conservation du caribou, lancé jeudi par le gouvernement ontarien.

Une enveloppe budgétaire de 20 millions de dollars est prévue pour le programme.

Les groupes qui mènent des activités de gestion ou de restauration de l’habitat du caribou, de la surveillance et de la recherche sont admissibles.

Le partage du savoir autochtone sur les caribous est aussi inclus dans les projets qui peuvent recevoir des fonds.

Les caribous font partie intégrante de notre province, et nous devons absolument investir dans des projets qui permettront d’améliorer les conditions de cette espèce emblématique , a déclaré David Piccini, ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.

La période de demande de subvention s’étend du 17 août jusqu’au 28 septembre 2023. Le gouvernement annoncera les projets qui recevront du financement au printemps 2024.

En mars dernier, alors que le ministre Piccini annonçait que la province dépenserait 29 millions de dollars sur 4 ans pour la protection du caribou, son homologue fédéral, Steven Guilbeault, avait affirmé que l’Ontario n’en faisait pas assez.