Avis d’ébullition à Jonquière : les services et commerces en mode solution

Des garderies, des épiceries ou encore des restaurants évaluent leurs options alors qu’un avis d’ébullition est en vigueur dans un grande partie de l’arrondissement de Jonquière. La Ville a lancé cette directive après avoir détecté la bactérie E. coli dans deux échantillons du secteur.

Au centre de la petite enfance les Petits poussins, dans le secteur Arvida, des employés ont dû se rendre dans des épiceries pour acheter des bouteilles d'eau afin d'assurer la sécurité des enfants.

On a acheté de l’eau, a lancé la directrice adjointe de l’établissement, Johanne Simard. L’autre directrice va l’apporter dans quelques minutes. Pour les enfants, ils vont pouvoir boire de l’eau avec de l’eau embouteillée. Au niveau de la cuisine, elle va faire bouillir l’eau et on va quand même avoir des cruches pour elle, si elle en a besoin.

Ouvrir en mode plein écran Les garderies et services de garde doivent se munir de bouteilles d'eau pour abreuver les enfants. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

Les employés ont également bloqué l’accès à la seule fontaine d’eau accessible de la garderie pour s’assurer que les touts petits ne s’y abreuvent pas.

Les supermarchés dévalisés

Certains supermarchés de Jonquière ont pour leur part été pris d'assault par les personnes qui souhaitent consommer de l’eau embouteillée au lieu de faire bouillir celle du robinet. Des commerçants se sont étonnés de voir leurs rangées presque vides, jeudi matin, au lendemain du lancement de l’avis d’ébullition.

J’ai été très surprise parce qu’évidemment, habituellement, c’est plein l’eau, a mentionné la copropriétaire du marché IGA Mellon, Kathy St-Pierre. On a un roulement, mais un roulement normal. Ce matin, on est arrivé et on était un peu sur la tablette, comme on dit.

Ouvrir en mode plein écran L'étalage de caisses d'eau se font dévaliser dans les supermarchés de Jonquière. Photo : Radio-Canada / Steeven Tremblay

La copropriétaire ne croit toutefois pas manquer d’eau et pourrait demander du renfort aux autres supermarchés de la région. Manquer d’eau, oui et non. On va s’ajuster avec la situation, par contre j’ai des collègues au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui vont pouvoir m’aider.

Avec les informations de Louis Martineau

