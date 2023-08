Ça peut paraître évident, mais c'est du jamais vu à Montréal : des policiers patrouillent les rues en compagnie d'intervenants psychosociaux de la Ville et du réseau de la santé, à la rencontre des itinérants. L'initiative, mise en place le mois dernier, est une réponse aux problèmes de cohabitation soulevés depuis le début de l'été, dans le centre-ville. Radio-Canada les a accompagnés une matinée.

Ouvrir en mode plein écran Les policiers de l'Équipe de concertation communautaire et de rapprochement (ECCR) prennent le temps de discuter avec un itinérant. Photo : Radio-Canada / Thomas Gerbet

Sur un banc du parc Charles-S.-Campbell, à deux coins du métro Papineau, un couple fume du crack . « Ce n'est pas très subtil », leur dit le sergent Laurent Gingras, en arrivant par derrière.

- « On ne le fera plus. »

- « C'est un parc où il y a des enfants. Faites ça chez vous. »

- « On n’a pas de logement... »

Chaque jour, les policiers de Montréal sont confrontés à l'itinérance et à la toxicomanie, mais ils ne savent pas toujours comment s'y prendre.

Aujourd'hui, la majorité des appels que reçoivent les patrouilleurs sont des problématiques de nature sociale, pour lesquelles le policier n’est pas nécessairement outillé , reconnaît le sergent Gingras.

La nouveauté, c'est que depuis le mois de juillet, il y a dorénavant à ses côtés des intervenants spécialisés qui peuvent prendre le relais.

Ouvrir en mode plein écran Kim Choinière-Tran (de dos) accompagne des policières en discussion avec une itinérante qui consomme de l'alcool, sur la rue Sainte-Catherine. Photo : Radio-Canada / Thomas Gerbet

« Laissez-moi tranquille. » Une itinérante en train de boire de l'alcool perd patience devant l'approche de deux policières. « Vous avez besoin d'aide? » demande un homme en chemisette, short et casquette.

Il s'agit de Kim Choinière-Tran, de l'équipe Urgence psychosociale-justice (Nouvelle fenêtre) du CIUSSS Centre-sud-de-l'Île-de-Montréal, l'un de ces nouveaux accompagnateurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

J’ai beaucoup de personnel à ma disposition, des équipes en dépendance ou santé mentale que je peux consulter , explique-t-il.

Auparavant, il était appelé par les policiers à l'occasion pour évaluer la dangerosité d'une personne à l'état mental perturbé, ce qui impliquait un délai avant d'arriver sur place. Maintenant, il patrouille à pied avec le SPVM quatre jours par semaine.

Ouvrir en mode plein écran Maëlle Delourmel et un autre intervenant psychosocial de la Ville de Montréal accompagnent l'agent Philippe Desautels-Garant, dans le Village. Photo : Radio-Canada / Thomas Gerbet

Maëlle Delourmel, de l'Équipe mobile de médiation et d'intervention sociale (Nouvelle fenêtre) (ÉMMIS) de la Ville de Montréal, marche aussi aux côtés des policiers. Avec cette nouvelle collaboration, tout le monde y gagne , selon elle.

L'intervenante psychosociale prend le temps d'échanger quelques conseils avec la policière Maude Despaties au sujet de la communication avec les itinérants : J’ai pris cinq minutes de mon temps à entendre des histoires de folies, parce qu’ils n'avaient pas toute leur tête, mais en même temps, ça a créé un lien.

Ça nous fait voir une façon différente de travailler, une autre mentalité par rapport aux choses de la rue. Alors que nous, on peut avoir une vision plus répressive, parce que c'est ça qu'on a appris à l'école. Ça nous permet d'avoir le contact beaucoup plus facile avec les gens.

Ouvrir en mode plein écran L'agente Maude Despatie discute avec une itinérante, sur la rue Sainte-Catherine. Photo : Radio-Canada / Thomas Gerbet

Sur la rue Sainte-Catherine, un homme sensibilise les policiers à sa réalité : On était deux dans un logement de 950 $ [de loyer par mois]. L’autre est parti, je n’étais pas capable de payer. Je me suis retrouvé dans la rue.

Maintenant, les policiers reconnaissent des itinérants et les appellent par leur prénom.

C’est super beau à voir , dit le commandant Alexandre Lelièvre, dans une salle de réunion du poste de quartier 21, sur la rue Berri. Il est fier de dire que c'est le SPVM qui a pris l'initiative de se rapprocher de la Ville et du réseau de la santé. Enfin!

Ouvrir en mode plein écran Autour de la table de la réunion du matin, au poste de quartier 21, on retrouve des représentants de la Ville de Montréal et du CIUSSS Centre-Sud. Photo : Radio-Canada / Thomas Gerbet

Les reportages sur le sentiment d'insécurité liés à l'ampleur de l'itinérance et la toxicomanie dans le Village, dans le quartier des spectacles ou proche du Palais des congrès ont montré que des acteurs comme la Ville de Montréal ou le ministère de la Santé se renvoyaient la balle.

Avant ça, personne ne se voyait et ne se parlait sur le terrain. Chacun faisait des actions isolées, pas concertées. On n'était pas efficace.

Ce qu’on constatait depuis le mois d’avril, c’est que la police était énormément présente sur le terrain. Par contre, les autres institutions, le réseau de la santé et la Ville, étaient plus effacés , raconte le commandant Lelièvre. On s’est dit, on va le travailler, on va coordonner cette stratégie-là qui implique énormément de monde.

Le commandant affirme qu'il y a une nette amélioration sur la rue Sainte-Catherine et le centre-ville de Montréal depuis les cinq dernières semaines que la patrouille commune est lancée.

Ouvrir en mode plein écran Une pipe à crack qui permet de fumer de la cocaïne sous forme de cristaux. Photo : CBC/Lauren Pelley

Assis devant une vitrine commerciale du Village, deux hommes se dépêchent de ranger des affaires dans un sac. Tu as vu les pipes à crack nous demande l'agent Philippe Desautels-Garant, du SPVM .

Personne n'est arrêté. C’est un problème de santé , dit le policier. Est-ce qu’en les judiciarisant, ça va régler leur problème ?

Il y a des organismes communautaires qui vont distribuer du matériel stérile de consommation. Nous, on est qui pour passer derrière et le prendre ?

Au parc Charles-S.-Campbell, une mère de famille interpelle la patrouille. Elle dénonce un homme qui s'est lavé pendant 15 minutes dans la fontaine, avec shampoing et savon.