Un premier Canadien remporte le marathon du pôle Nord

Patrick Charlebois, un coureur de Trois-Rivières, a remporté mercredi le 17e marathon du pôle Nord. Il est le premier Canadien à remporter ce titre.

Il a couru 42,2 km sur la calotte glaciaire en 3 heures 48 minutes et 41 secondes, soit près d’une heure plus rapidement que son plus proche rival, un marathonien de la Chine.

Patrick Charlebois était le premier Canadien à participer à ce marathon. Il a effectué près de 43 boucles d’un kilomètre sur la surface glacée de l’océan Arctique.

Le marathon s’est déroulé dans des circonstances uniques. La glace était de 6 à 12 pieds d'épaisseur et il faisait environ 3 degrés Celsius.

La décision de courir sur la banquise a été prise seulement quelques minutes avant le départ. Si les conditions de glace n’avaient pas été optimales, il aurait eu à compléter le marathon sur le bateau, en y effectuant de nombreuses boucles.

Ce n'est aussi que quelques instants avant le coup de sifflet que Patrick Charlebois a appris qu’il devait porter une veste de flottaison de 6 livres durant le marathon, une situation inédite pour lui.

Le Trifluvien Patrick Charlebois a terminé en première place du marathon du pôle Nord le 16 août 2023.

Au début, c'était ça faisait pas mon affaire du tout [de porter une veste], mais j'ai compris le pourquoi, parce que, effectivement, on a couru littéralement dans l'eau. Mes pieds ont enfoncé dans à peu près 6 pouces d'eau, mes bottes étaient remplies d’eau , raconte-t-il.

La neige était vraiment molle. Patrick Charlebois affirme que c’était comme courir dans des patates pilées .

Malgré le danger, Patrick Charlebois se sentait en confiance. Il y a un laboratoire scientifique à bord du bateau qui fait des études sur les changements climatiques et puis eux, ils connaissent très bien l'épaisseur de la glace et les dangers que peuvent représenter de marcher sur la glace, surtout l'été.

Patrick Charlebois raconte qu’il faisait clair 24 heures sur 24 et qu’il se trouvait à environ 1000 km de tout autre groupe humains. Il se considère chanceux d’avoir vécu cette expérience unique. Onze personnes de six pays participaient aux différentes courses organisées cette année au pôle Nord.

Il a fallu plus de cinq jours de navigation à partir de la Norvège pour amener les participants du marathon du pôle Nord à destination.

Des prises de conscience

À bord du bateau qui les a amenés vers le Nord, les participants aux courses devaient suivre des conférences de sensibilisation aux enjeux environnementaux.

Patrick Charlebois raconte qu’il s’agissait de conférences obligatoires. Il dit les avoir trouvé très intéressantes. Cela lui a permis de se sensibiliser aux changements climatiques.

On est vraiment dans le temps de l'action et non juste de du discours. Il faut faire quelque chose et c'est maintenant.

Je vous avoue que ça va probablement changer un peu mes comportements quand je vais revenir chez nous , dit-il.

À travers ce défi, Patrick Charlebois amassait des dons pour l’organisme Les lunettes roses, un groupe de femmes de la Mauricie qui amasse de l’argent pour la Société de recherche sur le cancer.

Il a perdu coup sur coup deux amis qui étaient atteints du cancer, il y a un peu plus d’un an.

