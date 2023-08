L’absentéisme des enseignants pose des défis dans la Division scolaire Seven Oak

De plus en plus d’enseignants s’absentent du travail dans la Division scolaire Seven Oaks, à Winnipeg. Cette situation crée une pression financière sur la division scolaire, selon Matt Henderson, son directeur général adjoint.

Matt Henderson explique que depuis la pandémie, le remplacement des enseignants malades est un défi et a des conséquences importantes.

Les effets sont vraiment sur les élèves. On doit prendre des enseignants ici et là pour boucher les trous , explique-t-il.

La situation entraîne une augmentation des dépenses au sein de la division scolaire, puisqu'elle doit embaucher des suppléants, indique le directeur général adjoint.

Matt Henderson soutient que la Division scolaire de Seven Oaks n’est pas la seule dans cette situation et que d'autres divisions scolaires font aussi face à ce problème.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur adjoint de la Division scolaire Seven Oaks, Matt Henderson Photo : Radio-Canada / Amine Ellatify

Un plan pour réagir aux absences

Pour la rentrée scolaire, la Division scolaire de Seven Oaks dit être prête à faire face aux absences de ses enseignants.

Nous avons une équipe de suppléants qui peut voyager partout dans la division lorsqu’il y a une absence , indique-t-il.

Il précise que ces enseignants ont normalement un contrat d’un an et que plusieurs d'entre eux sont au début de leurs carrières d'enseignant.

Matt Henderson ajoute que la division scolaire veille à ce que son personnel soit vacciné pour éviter qu’il ne tombe malade.

Malgré une accalmie, la pandémie de COVID-19 préoccupe toujours le directeur général adjoint qui se prépare à réagir en cas de nouvelle vague.

On va voir comment la pandémie va évoluer. Je reste optimiste, mais on va voir chaque jour chaque mois comment la situation évolue au niveau des absences , dit-il.

Avec les informations d’Antoine Brière.