La formation en médecine devrait mieux tenir compte des besoins des personnes LGBTQ+

L'identité de genre et l'orientation sexuelle sont des facteurs déterminants de la santé, et les personnes LGBTQ+ subissent des inégalités en matière de soins de santé au Canada, selon les professeures Nadia Bouhamdani et Claire Johnson, deux des trois auteures d'une étude à ce sujet.

Les membres de la communauté LGBTQ + courent automatiquement un risque plus élevé d’avoir des problèmes de santé que le reste de la population, souligne d’emblée Nadia Bouhamdani, spécialiste clinique et chercheuse au Réseau de santé Vitalité, et professeure associée à l’Université de Moncton et à l’Université de Sherbrooke.

C’est-à-dire des problèmes au niveau de la santé mentale, la dépression, l’anxiété, mais aussi des taux plus élevés de maladies comme le cancer, des maladies chroniques aussi comme l’obésité et l’arthrite. Ce sont des informations déjà alarmantes pour cette population , explique Mme Bouhamdani.

Ouvrir en mode plein écran Nadia Bouhamdani est une spécialiste clinique et chercheuse au Réseau de santé Vitalité. Elle est aussi professeure associée à l’Université de Moncton et à l’Université de Sherbrooke. Photo : Gracieuseté/Nadia Bouhamdani

Les personnes transgenres sont les plus négligées et sont celles qui subissent le plus de discrimination, selon la professeure Bouhamdani. Elle montre du doigt la formation offerte par les écoles de médecine au Canada et aux États-Unis.

Seulement 30 % de ces écoles de médecine préparent adéquatement leurs médecins pour prendre en charge la population transgenre, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas préparés pour savoir comment administrer les thérapies, par exemple hormonales, ou encore pour les transitions chirurgicales , affirme Nadia Bouhamdani.

Une communauté négligée lors de prises de décisions

Les décisions en matière de santé et d’éducation sont généralement prises en fonction des besoins de la majorité hétérosexuelle sans que l’on tienne compte des besoins des personnes LGBTQ +, selon Claire Johnson, professeure adjointe à l’École des hautes études publiques de l'Université de Moncton.

C’est là que se créent les iniquités en santé ou en éducation ou dans toutes les sphères de la vie de la personne , dit-elle. Ça va causer des problèmes de santé mentale plus aigus.

Parmi ces problèmes de santé mentale, les idées suicidaires sont particulièrement inquiétantes, souligne Mme Johnson. C’est pour ça qu’il faut faire attention à eux dans nos écoles, dans nos hôpitaux, parce que sinon ils vont vivre un stress disproportionné que le reste de la population ne va pas pouvoir comprendre.

Ouvrir en mode plein écran Claire Johnson est professeure adjointe à l’École des hautes études publiques de l'Université de Moncton. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Une autre chercheuse au Réseau de santé Vitalité, Dominique Comeau, a aussi contribué à cet article scientifique publié dans la revue Frontiers of Public Health. L’article s’intitule Review of current 2SLGBTQIA+ inequities in the Canadian health care system (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

Dans la conclusion de leur étude, les trois auteures recommandent au système de santé canadien de corriger les inégalités que subissent les personnes LGBTQ +. Elles ajoutent que la discrimination systémique, les soins aux patients et l'accès aux soins doivent être abordés par le biais de programmes nationaux d'éducation et de formation à grande échelle et que tout cela nécessitera des investissements importants.

Avec les renseignements de l'émission La matinale, d'ICI Acadie