La Cour suprême du Canada accepte d’entendre la cause d'un groupe de compagnies aériennes qui contestent la validité du Règlement sur la protection des passagers aériens de l'Office des transports du Canada (OTC).

Le groupe qui a interjeté appel comprend notamment Air Canada, Porter Airlines et un certain nombre de lignes aériennes internationales comme Lufthansa, British Airways et Delta Airlines. L'Association du transport aérien international (ATAI), qui représente environ 290 lignes aériennes dans le monde, fait également partie du groupe.

En décembre dernier, la Cour d'appel fédérale avait maintenu la vaste majorité des règles de l’ OTC , qui renforce l'indemnisation des passagers aériens, dont les vols ont été retardés ou les bagages endommagés.

Les appelants font valoir que le règlement, mieux connu sous le nom de charte des voyageurs, outrepasse l’autorité de l’ OTC . Ils plaident également que la charte va à l’encontre de la Convention de Montréal, un traité multilatéral qui harmonise les règles régissant le transport aérien, en imposant des exigences d'indemnisation plus lourdes en cas d'annulation de vol ou de perte de bagages.

En vertu des règles adoptées en 2019, les passagers doivent être indemnisés jusqu'à 2400 $ s'ils se voient refuser l'embarquement parce qu'un vol a été surréservé. L’indemnisation peut atteindre un maximum de 2100 $ pour des bagages perdus ou endommagés, alors que les retards peuvent justifier une indemnisation pouvant grimper jusqu'à 1000 $.

En juin, le gouvernement fédéral a adopté une loi visant à renforcer son règlement, par exemple en limitant les circonstances dans lesquelles une compagnie aérienne n'aurait pas à indemniser ses clients.

Une période de consultations publiques sur les réformes proposées a pris fin le 10 août. Les nouvelles règles devraient entrer en vigueur d'ici la fin de l'année.