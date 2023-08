Les gardiens de la terre d’Eskasoni, en N.-É., ajoute a leur équipe

Le programme de gardiens de la terre de la nation Eskasoni a embauché une première stagiaire cet été pour mettre les connaissances écologiques autochtones au service de la conservation de la nature.

Ellen Dennis est membre de la Première Nation Eskasoni située sur le lac Bras D'Or au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, et elle a obtenu le poste grâce au financement de la fondation Clean. Un des programmes de la fondation subventionne les salaires de centaines d'étudiants à travers la province pour aider à lutter contre les changements climatiques.

Ellen Dennis a donc rejoint les gardiens de la terre d‘Eskasoni, Tony Sylliboy et Jordan Marshall pour utiliser la science occidentale et les connaissances autochtones traditionnelles dans le but de protéger la nature sur leur territoire.

Ouvrir en mode plein écran Les gardiens des terres de la Première Nation d'Eskasoni, de gauche à droite, Tony Sylliboy, Jordan Marshall et la stagiaire d'été Ellen Dennis travaillent dans la communauté située sur l'île du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse. Photo : Gracieuseté de Tony Sylliboy

Ils collectent des données, effectuent des tests d'eau et aident à gérer les terres traditionnelles. Avec les conseils des aînés sur les pratiques culturelles, Tony Sylliboy tente de remettre les jeunes en contact avec le monde naturel qui les entoure.

Publicité

Il y a une déconnexion entre la terre et les gens. J'essaie donc de me concentrer sur une reconnexion. Je suis comme un catalyseur pour amener les gens à la terre , dit-il. Et on se concentre surtout sur les jeunes.

Le stage d'été s’inscrit dans cette mission.

Ellen Dennis effectue un travail pratique, allant de l'analyse de la qualité de l'eau douce à la collecte de données végétales sur les espèces en péril et ça inclut aussi un travail auprès des abeilles.

Nous avons travaillé sur la restauration de l'habitat , dit-elle. Nous avons étudié certaines abeilles en les capturant pour mieux les observer avant de les relâcher.

Rob Harris, vice-président de la Fondation Clean, a salué le travail d'Eskasoni. Ce sont des champions du travail sur le changement climatique dans notre province et ça depuis un certain temps , rapporte-t-il. Nous sommes donc vraiment ravis de voir les connaissances autochtones et les connaissances intergénérationnelles sur le climat être transférées.

Ouvrir en mode plein écran La Première Nation Eskasoni est situé près du lac Bras d'Or, au Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Matthew Moore

Ce mois-ci, les gardiens de la terre prévoient récolter des plantes locales utilisées en médecine traditionnelle pour les donner aux anciens de la communauté. Tony Sylliboy dit que ces plantes peuvent être utilisées pour tous, du traitement des migraines à la douleur associée à l'inflammation.

Publicité

Il ajoute que prendre seulement ce dont vous avez besoin de la terre est une partie importante de la conservation,et il est content de perpétuer le rôle des aînés qui ont transmis leur savoir.

J'ai l'impression de faire mon travail quand j’enseigne aux stagiaires et aux jeunes les bienfaits de la terre , confie-t-il. J’aide à ramener les pratiques culturelles à notre peuple!