Une foire aux emplois temporaires pour les travailleurs du cinéma du Grand Vancouver

Les organisateurs d'un nouveau salon de l'emploi qui se tiendra près de Vancouver espèrent trouver des emplois temporaires pour les travailleurs de l'industrie cinématographique de la Colombie-Britannique, dont plusieurs sont touchés par les grèves en cours au sud de la frontière.

Selon la Ville de Maple Ridge, située à environ 48 kilomètres à l'est de Vancouver, des milliers de professionnels de l'industrie cinématographique de la région métropolitaine de Vancouver sont actuellement sans emploi, en raison des grèves aux États-Unis.

La Ville, en collaboration avec le centre WorkBC de Maple Ridge, de groupes de l'industrie cinématographique et de syndicats, organise donc un salon de l'emploi temporaire pour aider les travailleurs du cinéma à trouver un emploi.

L'événement vise par la même occasion à aider les propriétaires d'entreprises de Maple Ridge, de la vallée du Fraser et de la région métropolitaine de Vancouver à trouver des travailleurs pour combler leurs besoins de main-d'œuvre à court terme.

Des postes d'électriciens, de charpentiers, de paysagistes, de gardiens de sécurité, de conducteurs de classe 1 y seront notamment offerts.

Ouvrir en mode plein écran La grève des acteurs et des scénaristes américains porte sur des questions telles que les droits résiduels provenant de la diffusion en continu et l'utilisation de l'intelligence artificielle. Photo : Associated Press / Chris Pizzello

« J'entends dire que des gens ont de la difficulté à se loger, à se nourrir, à effectuer des paiements », a déclaré Draeven McGowan, qui travaille pour le département du développement économique de la Ville de Maple Ridge.

« Il y a des milliers et des milliers de personnes qui sont sans emploi en ce moment, et malheureusement il n'y a pas de date prévue de retour au travail », explique Michael Morris, agent de liaison chez WorkBC. Selon lui, cette foire permettra d'établir un point de contact entre gens sans emploi et les employeurs.

« Il ne s'agit pas d'une foire à l'emploi ordinaire, où l'on fait venir des gens pour des postes permanents de longue durée. Il s'agit de personnes qui reprendront leur travail dans l'industrie du cinéma et de la télévision », a-t-il aussi ajouté.

Les organisateurs espèrent que cette foire sera la première d'une longue série pour les personnes à la recherche d'un emploi temporaire.

Elle se tiendra à la bibliothèque publique de Maple Ridge, le mardi 22 août de 16 h à 19 h.

Avec les informations de Zahra Premji