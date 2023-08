Une lettre non signée qui porte le logo de la Ville de Toronto a été déposée à un campement de sans-abri, les prévenant que leurs installations seraient démantelées.

La Ville est au courant et affirme que, contrairement aux apparences, il s’agit d’une lettre contrefaite. Elle précise l’éviction dont il est question dans la l’avis n’aura pas lieu.

Russell Baker, gestionnaire des enjeux à la Ville, reconnaît que la lettre est trompeuse .

Jeudi matin, un regroupement de 28 organismes ontariens a envoyé une lettre aux conseils municipaux des villes ontariennes pour leur demander de cesser de démanteler les campements, qualifiant ces opérations d’actes cruels et inconstitutionnels .

Personne ne veut voir ses voisins vivre dans des campements. Cependant, la Charte stipule que jusqu'à ce que les résidents du campement disposent d'un logement vraiment abordable, les expulsions doivent cesser.

Cette semaine, un comité de la Ville de Hamilton a décidé d’autoriser les petits campements, à certaines conditions. Ils ne devront pas compter plus de cinq tentes et seront permis seulement à une certaine distance des propriétés privées, des écoles et garderies.

Avec les informations de La Presse canadienne