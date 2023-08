La Ville de Saint-Pascal, au Kamouraska, demande à sa population de réduire le plus possible sa consommation en eau potable jusqu’à nouvel ordre.

Les pluies abondantes de l’été ont entraîné une augmentation importante de la quantité de matières en suspension se retrouvant dans l’eau du bassin versant qui alimente la rivière Kamouraska, où la Municipalité puise son eau.

La quantité de sédiments a surchargé le système mécanique de l'usine de filtration d'eau.

Une firme spécialisée travaille à remplacer une pompe brisée qui permet d’accélérer la filtration, indique le directeur général de la Ville, Jean Langelier, en point de presse mercredi après-midi. Sans la pompe, la filtration est plus difficile , souligne-t-il. On doit réduire la vitesse du système de filtration pour bien traiter l’eau et [pour] qu’elle soit potable.

Déjà, vendredi dernier, la Ville avertissait sa population que la consommation d’eau devait être modérée. Mercredi matin, la mairesse Solange Morneau a toutefois avisé les citoyens qu’ils devaient carrément s’abstenir de consommer l’eau potable jusqu'à jeudi midi. Les Pascalois sont aussi invités à réduire le plus possible la consommation d’eau le temps de stabiliser la situation.

Mme Morneau indique aux citoyens d’éviter de laver la vaisselle et de faire la lessive, de ne pas arroser le jardin et de renoncer à prendre un bain.

Je vous demande d’être excessivement prudent par rapport à votre consommation d’eau. On a un sérieux problème mécanique à l’usine , a-t-elle dit en début de soirée dans une vidéo diffusée sur la page Facebook de la Municipalité.

Certaines résidences ne sont plus alimentées en eau depuis mercredi soir.

La Ville de Saint-Pascal a procédé à un transport d’eau en provenance de Rivière-du-Loup afin de maintenir ses réserves d’eau potable dans son bassin. Un avis de faire bouillir l’eau demeure aussi en vigueur.