Écrasement d’un hydravion : la SQ déploie un poste de commandement

Les recherches se poursuivent jeudi pour retrouver les deux occupants de l’hydravion qui a sombré dans le fleuve Saint-Laurent mardi soir, à la hauteur de Neuville, près de Québec. La Sûreté du Québec (SQ) établit un poste de commandement pour recueillir des informations et des témoignages qui pourraient l’aider dans ses recherches.

Ce sont deux hommes de la région de Québec âgés de 55 et de 57 ans qui manquent à l’appel et dont les vies seraient en danger. Un hélicoptère et des plongeurs de la SQ doivent se joindre aux recherches pendant la journée de jeudi.

Ouvrir en mode plein écran Les camions des plongeurs de la Sûreté du Québec sont sur les lieux. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Arsenault

L'accident se serait produit vers 20 h, entre Neuville et Saint-Antoine-de-Tilly. Selon des témoins, l'avion aurait piqué du nez avant de s'abîmer dans l’eau.

Rapidement, les services d’urgence ont été déployés pour ratisser les lieux et les recherches se sont poursuivies toute la journée mercredi. Des débris ont été trouvés mardi soir, mais la carlingue demeure introuvable, tout comme ses occupants.

