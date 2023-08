Un octogénaire parcourt 3000 km à vélo pour aider de nouveaux arrivants ukrainiens

Fred Enns, un Winnipégois de 80 ans, a parcouru 3000 kilomètres à travers le Manitoba et a amassé près de 10 000 $ en levée de fonds pour de nouveaux arrivants ukrainiens.

Je voulais faire partie des gens qui font bouger les choses pour aider ceux qui sont dans le besoin , a-t-il affirmé, mercredi, alors qu’il se trouvait au pavillon ukrainien du Folklorama.C’est d’ailleurs à cet endroit qu’il a terminé la course.

Fred Enns est lui-même issu d’une famille ukrainienne et ce dernier a occupé le poste d’enseignant dans le secteur public pendant 35 ans.

Ça me dérange de voir que 100 ans après la Première Guerre mondiale, il y a toujours des choses horribles qui arrivent aux individus , affirme-t-il. Il semble que cela est sans fin.

Fred Enns a toujours aimé faire du vélo et il a participé à plusieurs campagnes de levée de fonds.

Ouvrir en mode plein écran Fred Enns a commencé son parcours à Saint-Adolphe le 18 juillet dernier et a fait 100 kilomètres chaque jour depuis, avant d’arriver à Winnipeg. Photo : CBC/Jeff Stapleton

Ce dernier est d'avis que le cyclisme est une forme de thérapie et qu’il aime surtout l’imprévisibilité de ce sport.

Ça nous donne beaucoup de temps de revoir des choses et de trouver des solutions aux problèmes dans le monde , dit-il. Nos vies sont très structurées et on peut souvent savoir ce qu’on va faire la semaine prochaine, à la même heure. Faire des tournées à vélo est une autre partie du gâteau.

L’homme de 80 ans a commencé son parcours à Saint-Adolphe le 18 juillet dernier et a fait 100 kilomètres chaque jour depuis, avant d’arriver à Winnipeg.

L’argent amassé ira au Congrès des Ukrainiens canadiens- Conseil provincial du Manitoba. Ce fonds sera ajouté aux quelques 250 000 $ que l’organisation a déjà distribués auprès de nouveaux arrivants ukrainiens, indique Joanne Lewendosky, la présidente du conseil.