Plus de 500 sacs d’école pour des jeunes dans le besoin

Le garage de l'entrepreneur en toiture Patrick Casault fourmillait d'activités mercredi à Trois-Rivières. Une vingtaine de bénévoles s’affairaient à remplir 550 sacs à dos pour des familles défavorisées.

Initialement, les entrepreneurs Patrick Casault et sa conjointe Nancy Lemire, propriétaire des restaurants Valentine dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, comptaient financer l’achat de fournitures scolaires pour 30 enfants.

Le mouvement a fait boule de neige et grâce aux dons d'autres entrepreneurs et de particuliers, quinze fois plus de sacs à dos remplis d’items seront distribués.

L'assemblage des sacs à dos a eu lieu dans un garage de l'entreprise de Patrick Casault, à Trois-Rivières.

On se sent vraiment heureux de savoir qu’il y a 500 enfants qui vont recevoir un sac d'école , mentionne Nancy Lemire, qui ne s'attendait pas à ce que l'idée prenne autant d'ampleur.

À l'intérieur des sacs, on retrouve un peu de tout, comme des surligneurs, des crayons et des cahiers. Leur valeur est d’environ 100 $.

Nous, on a la chance de manger trois fois par jour. Nos vies vont bien, puis on sait jamais ce qui peut arriver dans la vie un jour, [alors on profite de] la chance d'aider les gens aujourd'hui , affirme Patrick Casault.

Le propriétaire des Toitures Pat Casault a mis la main à la pâte pour la préparation des sacs à dos.

Les entrepreneurs trifluviens derrière le projet aimeraient recommencer l'expérience l'année prochaine. Ils espèrent réussir à aider encore plus de jeunes.

