La Ville de Toronto imposera-t-elle de nouvelles taxes?

Les Torontois découvriront jeudi quels nouveaux frais et taxes le conseil municipal pourrait imposer pour combler son manque à gagner.

En février, l’ancien maire John Tory a demandé aux fonctionnaires municipaux de considérer une série de taxes qui pourraient permettre à la Ville de combler son déficit annuel, qui s’accroît considérablement depuis la pandémie.

Les propositions seront présentées lors d’une conférence de presse en avant-midi, avec le directeur de la Ville, Paul Johnson, et le directeur intérimaire des finances, Stephen Conforti. La mairesse Olivia Chow s’adressera par la suite aux médias.

Ouvrir en mode plein écran La mairesse élue Olivia Chow a essuyé un refus d'Ottawa. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Arlyn McAdorey

Le conseil exécutif étudiera les propositions lors de sa réunion de la semaine prochaine.

Toronto fait face à un déficit d’environ 1,5 milliard de dollars, pour l’exercice financier en cours et le précédent, et ses appels à l’aide au fédéral et à la province ne se sont pas traduits par l’octroi d’argent supplémentaire.

Le mois dernier, la ministre fédérale des Finances Chrystia Freeland a répondu à la mairesse que, depuis leur arrivée au pouvoir, les libéraux fédéraux avaient versé plus de 6 milliards de dollars à la Ville de Toronto. Elle a par ailleurs conseillé à Olivia Chow de s’adresser au gouvernement provincial et de piger dans le fonds de réserve de la Municipalité.

L’ex-maire Tory a fait valoir à maintes reprises que l’impôt foncier, qui est la principale source de revenus de la Ville, ne suffit pas à financer les programmes et services municipaux.

Il ne peut pas non plus permettre de rattraper les retards pris dans les réparations requises aux autoroutes, aux rues et aux égouts.