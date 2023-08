Une Magogoise participe à la « plus grande randonnée en kayak de mer au monde  »

Parcourir 250 km en kayak entre Montréal et Québec en quatre jours, c'est ce qui attend les 180 participants du Défi kayak Desgagnés, « la plus grande randonnée en kayak de mer au monde ». La Magogoise Hélène Philion est de l'aventure.

Jusqu'à dimanche, les kayakistes vont pagayer sur le fleuve Saint-Laurent au profit de Jeunes musiciens du monde ( JMM ).

L'objectif est d'amasser 450 000 $ pour permettre à l'organisme d'offrir gratuitement des cours de musique à des jeunes issus de milieux défavorisés.

Hélène Philion s'est jointe au groupe, motivée par la cause et l'équipe derrière le projet. Je suis une kayakiste de longue date. Pour une kayakiste d'expérience, cet événement-là est unique au monde, et d'y participer est un privilège , s'est-elle confiée à la veille du départ.

Elle assure que le défi sera de taille pour les kayakistes moins expérimentés, qui devront franchir de 60 à 70 km par jour.

Normalement, lorsqu'on part en expédition ou en séjour, c'est entre 20 à 30 km par jour. [...] Il y a beaucoup de gens pour qui ce sera leur première expérience. Ils ont suivi un cours qui leur a été offert par les organisateurs.

C'est un réel défi physique et mental en fonction de la météo aussi.

En plus d'Hélène, d'autres kayakistes expérimentés vont agir comme encadreurs pendant l'activité pour soutenir les participants.

La présentation du projet par le fondateur de JMM , Mathieu Fortier, a d'ailleurs soulevé certaines réserves quant à la faisabilité du défi pour les kayakistes débutants.

Je pense que l'effet d'entraînement fait en sorte que pratiquement tous les participants réussissent à relever le défi en moyennant un peu d'entraînement physique pendant les semaines et les mois précédents l'événement , précise-t-il.

