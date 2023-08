Un développement controversé obtient le feu vert du comité de la planification

Un développement controversé a obtenu le feu vert du comité de la planification et du logement de la Ville d’Ottawa, mercredi. Avant cela, des scientifiques fédéraux avaient fait part de leurs inquiétudes, craignant que les tours ne volent des terres utilisées pour étudier l'impact de l'ensoleillement sur l'agriculture.

Le personnel municipal a recommandé aux membres d’approuver le projet de Taggart Realty Management de construire deux tours de condominiums, de 16 et 27 étages, sur l’avenue Carling, dans une zone qui borde la Ferme expérimentale centrale.

La nouvelle ombre nette créée par l’aménagement proposé ne dépasse pas les critères établis pour les espaces ouverts. Par conséquent, le personnel n'a pas d'inquiétude majeure quant à l'impact de l'ombre , a expliqué l’urbaniste Collette Gorni.

Cependant, des conseillers, des résidents concernés et des fonctionnaires d'Agriculture et Agroalimentaire Canada craignent que les effets du projet soient désastreux et créent un dangereux précédent pour la région.

Si nous réduisons cette propriété spéciale et la rendons inutile, le gouvernement fédéral devra-t-il simplement plier ses tentes? a demandé la présidente de l'Association du quartier du campus Civic de l'Hôpital d'Ottawa, Karen Wright. Par négligence, nous risquons de perdre cette partie spéciale de la ville.

Le conseiller municipal du quartier Rivière, Riley Brockington, a déposé deux motions qui ont été rejetées. Il a d’abord voulu reporter la décision de deux mois et réduire la hauteur de la tour de 27 étages à 16 étages.

Ouvrir en mode plein écran Le conseiller Riley Brockington (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Giacomo Panico

Le logement contre la recherche sur le climat

Plus d’une douzaine de personnes ont appelé les conseillers à rejeter la proposition, citant des préoccupations concernant la recherche agricole, mais aussi des questions telles que le stationnement et la circulation.

Le débat s’est finalement déroulé sous la forme d’un conflit entre la lutte contre les changements climatiques et la lutte contre l’itinérance.

Nous avons prêché en tant que conseil, nous avons une crise du logement. Soit nous nous engageons, soit nous ne nous engageons pas , a déclaré le conseiller de Beacon Hill-Cyrville, Tim Tierney.

Cet argument de l’élu n’a pas convaincu les associations de quartier.

Ce n’est pas une proposition ‘’tout ou rien’’. Ça n’a jamais été le cas , a répondu Tanis Halpape, de l'Association du quartier du campus Civic de l'Hôpital d'Ottawa. Elle estime que le simple fait de raccourcir la tour la plus haute aurait permis de répondre aux préoccupations des scientifiques.

En outre, il ne faut pas oublier qu’il ne s’agit pas de logements abordables. Ce sont des logements très chers, probablement inabordables pour la plupart des résidents d’Ottawa.

Les conseillers des quartiers voisins ont également exprimé leur inquiétude quant à l’impact qu’aurait l’approbation de cette proposition sur les discussions relatives aux projets de développement à venir qui bordent la Ferme.

Confusion autour d'études contradictoires

Une autre question s'est posée lors de la réunion du comité de la planification et du logement : pourquoi le gouvernement fédéral, le promoteur et le personnel de la Ville sont-ils parvenus à des conclusions différentes sur la question de savoir si le niveau d'ombre affecterait les cultures?

Le personnel a expliqué qu’il avait évalué la proposition comme n’importe quelle autre, en considérant la ferme comme un espace vert et en évaluant l’effet de l’ombre de la même manière qu’il examine les plaintes relatives à la perte d’ensoleillement dans une arrière-cour.

Le directeur de la planification, Derrick Moodie, a mentionné que les scientifiques d'Agriculture Canada n'étaient pas exclus des discussions, précisant avoir échangé avec eux cet hiver.

Je pense qu'il nous a été utile de comprendre certaines de leurs préoccupations et de leurs impacts, mais je pense aussi qu'il leur a été utile de comprendre le cadre politique dans lequel nous travaillons.

Ouvrir en mode plein écran Une serre utilisée pour la recherche à la ferme perdrait également la lumière de l'ombre, ont déclaré des scientifiques d'Agriculture Canada à CBC. Personne du ministère n'a comparu devant le comité. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Arthur White-Crummey

Quelle suite?

Le président du comité de la planification et du logement, Jeff Leiper, a talonné Taggart Realty Management pour que l’entreprise reconnaisse que sa première étude, qui affirmait qu’il n’y avait aucun impact de l’ombre sur l’exploitation agricole, était inexacte.

Mais les représentants du promoteur ont refusé.

Au lieu de cela, ils ont promis de mettre à jour leur rapport sur les impacts sur le patrimoine culturel d’ici vendredi afin qu’il puisse être examiné par le personnel avant la réunion du conseil municipal du 23 août.

Ouvrir en mode plein écran Jeff Leiper est le conseiller municipal du quartier Kitchissippi. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Malgré quelques réserves, sept conseillers municipaux ont voté en faveur des recommandations du personnel. L’élu de West Carleton-March, Clarke Kelly, a voté contre.

Si nous avions refusé, il est presque certain que le Tribunal ontarien de l'aménagement du territoire aurait été saisi de l'affaire , a affirmé Jeff Leiper. Nous perdons ces batailles. Et la perte de ces batailles n'est pas nécessairement un coup porté à notre fierté. Notre personnel est fortement impliqué dans ces affaires et ce n'est pas du temps qu'il peut se permettre [de perdre].

Le vice-président du développement de Taggart Realty Management, Derek A. Howe, a admis aux journalistes qu'il était très heureux de la décision du comité, mais il a refusé de préciser si le promoteur s'efforcera de répondre à d'éventuelles préoccupations persistantes.

Ouvrir en mode plein écran Le vice-président du développement de Taggart Realty Management, Derek A. Howe Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Pour Tanis Halpape, de l'Association du quartier du campus Civic de l'Hôpital d'Ottawa, cette nouvelle est douloureuse, mais elle n'est pas une fin en soi.

Les gens sont passionnés par la protection de l’exploitation agricole. Cela ne devrait pas s'arrêter.