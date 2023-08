La N.-É. a besoin de plus de ressources pour accueillir les immigrants

Une étude de près de 50 pages des services d'établissement en Nouvelle-Écosse démontre tout ce que le gouvernement provincial doit faire pour aider les nouveaux arrivants à s'établir et à rester dans la province.

Le ministère du Travail, des Compétences et de l'Immigration de la Nouvelle-Écosse a ordonné l'enquête auprès des nouveaux arrivants et l'examen des programmes existants l'année dernière pour lui donner un aperçu des besoins avant de lancer un nouvel appel de propositions pour les services d'établissement des immigrants.

Dix-huit organismes qui fournissent des services et 220 immigrants ont participé à l'étude.

Conclusions de l'études

Le rapport conclut qu'il y a de plus en plus d’immigrants à la recherche de services pour les aider à s’établir et cet afflux exerce une pression sur les services, ce qui entraîne des retards.

Les organismes ont servi 22 000 à 25 000 nouveaux arrivants par an depuis 2020 , note le rapport. C'est 55 à 60 % de plus que prévu.

Le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Sean Fraser lors d'une cérémonie de citoyenneté canadienne en mode hybride, à Halifax, le 1er juillet 2022.

Depuis 2019, près de 33 000 immigrants sont arrivés en Nouvelle-Écosse, dont 12 650 l'an dernier. C'était un record et cette lancée semble se maintenir. Au cours des six premiers mois de 2023, 6400 nouveaux arrivants se sont installés dans la province.

Le rapport révélé aussi que de plus en plus de ces personnes s’installent à l'extérieur des centres urbains.

Vingt-cinq pour cent des nouveaux arrivants se sont installés dans les zones rurales jusqu'à présent en 2022 contre 16% en 2018.

Les immigrants interrogés au cours de l’étude ont soulevé certains problèmes récurrents :

Un nombre insuffisant de travailleurs de l'établissement

Des aides au logement inadéquates

Un manque de soutien pour les nouveaux arrivants, surtout en régions rurales.

Un manque de stabilité des organismes d'établissement, par manque de budget

Le rapport fait l'éloge des programmes conçus pour aider les nouveaux arrivants à trouver un emploi comme étant efficaces et profondément appréciés.

Changements enclanchés

Jennifer L'Esperance, directrice générale principale de l'immigration et de la croissance démographique, assure que la province a déjà fait des progrès sur neuf des 14 recommandations du rapport. La province a entre autres augmenté le financement des 22 organismes d'établissement de la Nouvelle-Écosse.

Au cours des deux dernières années, nous avons augmenté notre financement [...]de 1,6 million $ , dit la directrice. Nous sommes donc à presque 9 millions $.

Jennifer L'Esperance est directrice générale principale de l'immigration et de la croissance démographique pour la province de la Nouvelle-Écosse.

Jennifer L'Esperance dit que le rapport a donné au ministère des informations précieuses avant l'appel à de nouvelles propositions et le renouvellement des contrats avec les partenaires.

C’est important d’avoir de bons services d'établissement , dit-elle. Si nous voulons inviter de plus en plus de gens à venir vivre en Nouvelle-Écosse, nous voulons nous assurer qu'ils ont ce qu'il faut pour bien s'établir.

Le YMCA du Grand Halifax/Dartmouth est l'un des plus grands fournisseurs de services aux immigrants en Nouvelle-Écosse. Le centre offre 70 programmes d'établissement en personne dans 11 communautés de la province.

L'organisme a aidé 6500 nouveaux arrivants l'an dernier. Cette année, la participation a augmenté de 25 à 30 %.

Nous avons triplé de taille, nous avons également triplé la source de financement pour faire le travail que nous pouvons faire , explique le président et chef de la direction du YMCA, Brian Posavad.

Il est bien content de la signature d'un contrat de trois ans avec la province qui a fourni à son organisation une plus grande stabilité en lui permettant de maintenir son personnel en place.

La Nouvelle-Écosse a besoin de nouveaux arrivants pour faire prospérer et dynamiser cette province , dit-il. Et c’est notre travail de les aider.

