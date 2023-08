Maladie de Lyme : toujours aucune réclamation acceptée par la CNESST

Aucune indemnisation n'a encore été accordée à une personne atteinte de la maladie de Lyme en lien avec ses activités professionnelles au Québec, et ce bien que la maladie soit reconnue depuis bientôt deux ans par la province.

L'affection a été ajoutée à la liste des maladies couvertes par la Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles lors de la révision du régime de santé et de sécurité au travail, adoptée à l'Assemblée nationale le 6 octobre 2021.

Fruit d'un amendement proposé par l'ex-député Sylvain Roy, l'ajout de la maladie avait pour objectif de renverser le fardeau de la preuve du travailleur vers l'employeur, et ainsi faciliter la vie des malades. Ça va être à l'employeur de prouver qu'il [le travailleur] ne l'a pas contractée dans le cadre de son travail , expliquait alors M. Roy.

L'ajout de la maladie de Lyme à la liste des lésions reconnues permet en effet à une personne de bénéficier de la présomption de maladie professionnelle . Les travailleurs forestiers, les agents de protection de la faune et les biologistes étaient particulièrement ciblés par cette mesure.

De son côté, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) a commencé à recevoir les dossiers en mai 2022, et ce rétroactivement au 6 octobre 2021. Depuis, aucune lésion n’a été acceptée à cet effet , indique Nicolas Bégin, porte-parole de la Commission. Nous n’avons pas actuellement de dossier identifié spécifiquement pour la maladie de Lyme.

Ouvrir en mode plein écran La maladie de Lyme est causée par les morsures de tiques à pattes noires, dont certaines sont porteuses de la bactérie Borrelia burgdorferi. Photo : getty images/istockphoto / Ladislav Kubeš

Raisons inconnues

Malgré les demandes répétées de Radio-Canada, la CNESST n'a pas précisé combien de demandes avaient été déposées depuis l'entrée en vigueur du nouveau régime, ne comptabilisant que les réclamations faisant l'objet d'une ouverture de dossier. En plus de ne pas dévoiler le nombre de demandeurs, la Commission ne spécifie pas non plus les raisons derrière ses décisions.

Par courriel, l'organisation se défend de multiplier les refus.

L’absence [de cas spécifiques à la maladie de Lyme] ne permet pas de conclure que les demandes ont toujours été refusées, mais plutôt que l’information à cet égard n’était pas disponible ou que la nature de la lésion des dossiers actuellement en traitement n’a pas encore été spécifiée , écrit Nicolas Bégin.

Ouvrir en mode plein écran Nicolas Bégin, porte-parole de la CNESST (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Ce dernier évoque aussi le faible nombre de cas déclarés de la maladie de Lyme au Québec comparativement à d'autres types de lésions professionnelles pour tenter d'expliquer la situation.

C’est un bassin potentiel très limité, d’une maladie très rare. C’est possible également que ces cas ne découlent pas d’activités professionnelles.

Reste que les cas sont en progression depuis les dernières années dans la province. Depuis 2021, plus de 1300 Québécois ont reçu un diagnostic reconnu par le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Publicité

Selon les critères de la CNESST , une personne a six mois pour déposer sa requête à la CNESST à partir du moment où il est porté à sa connaissance qu’il est atteint d’une maladie professionnelle .

Tout comme son ministère, le cabinet du ministre du Travail, Jean Boulet, n'a pas commenté l'affaire.

Errance médicale

L'Association québécoise de la maladie de Lyme, pour sa part, ne se surprend pas du bilan offert par la CNESST . Sa directrice générale, Caren Leblanc, rappelle que l'infection causée par la bactérie Borrelia burgdorferi demeure difficile à diagnostiquer, surtout sous une forme chronique et persistante.

Ça reste subjectif comme symptômes, c'est vraiment difficile d'avoir une assurance-emploi ou une assurance-maladie pour cette maladie-là , a-t-elle commenté. La réalité des patients qui ont perdu leur emploi, ça n'a pas changé. Même si des mesures ont été mises en place, sur le terrain, ça ne paraît pas.

il y a vraiment entre ce qui est écrit au ministère et à l'assurance-emploi et la réalité terrain.

Mme Leblanc croit que le nombre de cas de la maladie de Lyme au Québec est sous-évalué puisque plusieurs diagnostics ne seraient pas reconnus. L'association déplore depuis plusieurs années le manque de fiabilité des tests de dépistage sérologique.

Malgré la création de cliniques spécialisées pour la maladie de Lyme dans la province au cours de la dernière année, les progrès demeurent limités et les données encore trop rares, déplore enfin Caren Leblanc.