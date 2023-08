Une conseillère de la Première Nation kʷikʷəƛ̓əm retrouvée morte en C.-B.

L'Équipe intégrée d'enquête sur les homicides (EIEH) a annoncé mercredi que le corps de Stephanie Patterson, une conseillère de la Première Nation kʷikʷəƛ̓əm , a été retrouvé par hasard dans une zone rurale par des membres de la communauté.

La police croit qu’il pourrait s’agir d’un homicide.

Mme Patterson a été vue pour la dernière fois quittant son domicile, près du chemin Colony Farm et de la route Lougheed, vers 18 h 30 le 11 août.

La police a indiqué qu'un homme de 57 ans et un véhicule avaient également été portés disparus, mais qu'ils avaient été retrouvés depuis.

La disparition de Stephanie Patterson a été signalée le même jour. Un homme a été arrêté le 14 août en relation avec sa disparition. Il a été appréhendé de nouveau, cette fois en lien avec sa mort.

L’homme n'a pas encore été inculpé, mais il est en détention.

Un événement tragique

En point de presse, le sergent Timothy Pierotti, porte-parole de l' EIEH , a qualifié la disparition de Stephanie Patterson d’ événement tragique [qui] a touché toute une communauté .

Le sergent Pierotti a par ailleurs relayé le message du chef Ron Giesbrecht et celui du conseiller George Chaffee, demandant le respect et l'intimité de la famille et de la communauté, en ce moment de « chagrin » et de « souffrance ».

Une enquête a été ouverte pour élucider les circonstances du décès de la femme de 44 ans.