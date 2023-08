Un ordre d’évacuation est lancé pour Yellowknife et ses environs

Un ordre d’évacuation a été lancé pour Yellowknife et ses environs. Les habitants de Yellowknife, N'Dilo, Dettah et du sentier Ingraham doivent quitter d'ici vendredi midi, a annoncé, mercredi soir, Shane Thompson, ministre de l’Environnement et du Changement climatique et ministre des Affaires municipales et communautaires.

