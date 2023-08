Transformation du bleuet : des affaires d’or pour Délices du Lac-Saint-Jean

Alors que la saison du bleuet bat son plein, certaines entreprises comme Délices du Lac-Saint-Jean font des affaires d’or cette année. L’entreprise transforme 20 fois plus de bleuets que lors du rachat de l'entreprise il y a neuf ans.

Sur les tablettes de Délices du Lac-Saint-Jean, les produits tels que les confitures, les jus, les sirops et les pâtisseries de bleuet connaissent du succès.

En 2014, quand on a procédé au rachat de l’entreprise, on avait un volume de 15 000 livres de transformation de bleuets annuelles. Cette année, c'est près de 300 000 livres qu’on va transformer chez Délice du Lac-Saint-Jean, mais aussi dans l’univers de nos collaborateurs , a fait valoir Émilie Gaudreault, copropriétaire Délices du Lac-Saint-Jean.

Preuve de cette croissance, l’entreprise a pris possession cette année d’un nouveau bâtiment qui lui permet de répondre à ses besoins de transformation de plus haut niveau.

Plusieurs produits sont offerts par Délices du Lac-Saint-Jean.

Pour moi c’est vraiment important qu’on se donne cet axe, comme producteur aussi, de faire de la deuxième, troisième et quatrième transformation. On a des acteurs absolument extraordinaires en première transformation. On a trois gros regroupements d’affaires dans la région qui congèlent le fruit et pour le reste de l’année ça prend des initiatives comme Délices du lac , a ajouté Émilie Gaudreault.

85 % des bleuets sauvages récoltés au Québec seront exportés après avoir été congelés.

Environ 300 millions de livres de bleuets sauvages sont produits au Québec, principalement au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais aussi dans les Maritimes et dans l’État du Maine, aux États-Unis.

Cela ne représente toutefois que 2 % de l’ensemble de tous les types de bleuets produits mondialement.

L'entreprise Congélerie Héritier possède trois usines de congélation.

D’après un reportage de Laurie Gobeil