Un feu de forêt devrait atteindre Hay River, aux T.N.-O., mercredi soir

La situation a rapidement évolué près de Hay River, la deuxième ville en importance des Territoires du Nord-Ouest. Les autorités s’attendent à ce que le feu de forêt qui menace la ville l'atteigne mercredi soir.

Les équipes qui étaient sur place pour combattre le feu se sont retirées pour leur propre sécurité et ont été déployées afin d'assister dans d’autres secteurs, indique le Service des incendies du gouvernement territorial.

Les gicleurs et les systèmes de protection des structures sont opérationnels et une équipe spéciale de l’Alberta a été envoyée pour étendre des produits ignifuges dans la région afin de limiter la propagation du brasier.

Plus tôt cette semaine, la mairesse de la ville, Kandis Jameson, exhortait les habitants de Hay River toujours sur place à quitter la ville dès que possible. Depuis dimanche, la ville a ordonné l'évacuation de ses plus de 3700 habitants.

Plus de détails à venir